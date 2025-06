Mali narod, veliki dosežki: Laško gosti razstavo o športni veličini Slovenije

Na zelenici ob pivnici Savinja v Laškem bo do 10. julija na ogled panojska razstava Muzeja športa – varuha športne dediščine, ki so jo prvič postavili na ogled pred dvema letoma v Ljubljani, lani pa je gostovala v Portorožu in ZDA. Laščani so ponosni, da trenutno gostuje pri njih, saj je Laško tudi športna in ne le turistična občina, je ob odprtju poudaril laški župan Marko Šantej. Na panojih so predstavljeni nekateri športi in skrbno izbrani muzejski predmeti in fotografije, ki vabijo obiskovalce k ogledu, hkrati pa tudi k sodelovanju pri dopolnjevanju zbirk. Laško je športna občina z več us...