Mali Kris obdaroval 51 otrok

Koprsko dobrodelno društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki je lani zagnalo največjo humanitarno akcijo v Sloveniji in zbralo 3,719.853 evrov za najdražje zdravilo (zolgensma), ki ga je potreboval tedaj še ne dveletni Kris Zudich. Za zdravilo proti spinalni mišični atrofiji in stroške bivanja v ZDA so porabili 2,314.786,26 evra, društvo pa je do decembra letos sredstva iz akcije namenilo še 51 otrokom.»V času prvega vala epidemije smo začutili željo, da bi pomagali tudi tistim, ki so se nepričakovano znašli v manj prijetnih razmerah in finančnih stiskah. Za sodelovanje smo prosili Zvezo prijateljev mladine ...