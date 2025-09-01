Mali borec Matic po štirih mesecih zdravljenja zakorakal v 3. razred (FOTO)

Osemletni Matic, deček z redko boleznijo Duchennovo mišično distrofijo, za katerega je Slovenija v zgolj štirih mesecih zbrala 2,1 milijona evrov za gensko zdravljenje v ZDA, se je konec avgusta vrnil domov. Danes je doživel še en pomemben mejnik – na prvi šolski dan je ponovno sedel v šolske klopi.

Zdravljenje na Floridi uspešno prestal

Matic po štirih mesecih v ZDA spet v šoli: zdravljenje uspešno, veselje neizmerno. FOTO: Osebni Arhiv

Kot sta sporočila staršain, je bil Matic v ZDA štiri mesece, kjer je konec maja v bolnišnici Nemours na Floridi prejel gensko zdravilo Elevidys. »Sam prejem genskega zdravila je potekal zelo dobro in kasneje Matic ni imel nobenih večjih zapletov ter je zdravljenje odlično prenesel. Ves čas bivanja v ZDA je bil pod budnim nadzorom zdravnikov, ob tem pa smo si skušali čim bolj popestriti dneve do odhoda nazaj v Slovenijo,« pravita.

Dodajata, da se Matic zdaj počuti dobro in da je v zelo dobri fizični kondiciji. »Z možem sva tudi že opazila, da je napredoval po prejemu zdravila. Učinki se kažejo različno – nekaterim otrokom se stanje izboljša hitro, drugim po daljšem času. Za nas je trenutno najpomembneje, da bo zdravilo čim bolj upočasnilo napredovanje bolezni. Ob tem pa močno držimo pesti, da bo z njegovo pomočjo celo napredoval in bo lahko lažje hodil in tekel, kar se zaenkrat delno že kaže. Skratka, smo super veseli in neizmerno hvaležni, da je Matic prejel to zdravilo, več od tega za nas res ne obstaja.«

Prav poseben prvi šolski dan

Prvi šolski dan po dolgi odsotnosti je za Matica resnično poseben. V šoli je spet srečal sošolce, ki jih ni videl vse od marca, ko je moral zaradi preventivne izolacije ostati doma. »Njegovo veselje je nepopisno, ob tem pa tudi naše,« pravita starša.

Iz Društva Viljem Julijan, ki je lani skupaj z družino sprožilo zbiralno akcijo za Matičevo zdravljenje, so ob tej priložnosti znova izrazili hvaležnost. »Seveda smo danes vsi z vsem srcem veseli, da je Matic nazaj v Sloveniji in da bo lahko v šoli objel svoje prijatelje,« pravi predsednik društva dr. Nejc Jelen. »Ob tem se še enkrat iz vse globine zahvaljujemo vsem, ki so mu z donacijami omogočili prejem zdravila in mu s tem dali novo upanje za prihodnost.«

Zgodaj izgubijo možnost hoje

Matic ima hudo in redko genetsko bolezen, ki povzroča propadanje mišic. Bolniki pogosto že okoli desetega leta izgubijo možnost hoje, bolezen pa kasneje prizadene tudi srce in dihanje. Brez zdravljenja je življenjska doba močno omejena. Zdravilo Elevidys, ki je bilo lani odobreno v ZDA, je prvo gensko zdravilo za to bolezen, a v Evropi še ni dostopno. Zato je bila zbiralna akcija edina možnost, da ga je Matic lahko prejel.

V manj kot pol leta se je Slovenija odzvala in skupaj zbrala več kot dva milijona evrov, da je Matic konec maja odpotoval v ZDA in prejel zdravilo, ki mu lahko podaljša otroštvo in življenje.

Danes, ko je vnovič prestopil prag šole, njegovi starši pravijo le: »Smo neizmerno hvaležni. Za nas je pomembno, da Matic napreduje in da ima prihodnost.«