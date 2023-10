Malečniški brači obrali damo z Lenta (FOTO)

Čeprav točne starosti Stare trte ne znamo prav določiti, pa velja dama z Lenta za najstarejšo in tudi Guinnessovo rekorderko, ki v mesto ob Dravi vedno znova privabi številne turiste. Preteklo nedeljo so jo malečniški brači, njena uradna vojska, na prenovljenem Lentu že 37. tradicionalno obrali, hkrati pa je štajerska prestolnica dobila novo, že trinajsto vinsko kraljico.

Prvi grozd Edwardu Clugu

Stara trta na Lentu poleg stoletnega Starega mostu velja za eno največjih mariborskih znamenitosti. V preteklih letih je dobila vinogradniški muzej, pred kratkim še Trg Stare trte, končuje se tudi prenova najstarejšega dela mesta, ki bo 450-letni rekorderki, v Guinnessovo knjigo vpisani od leta 2004, prinesla novo dvorišče in precej svežega zraka, saj nameravajo tam omejiti promet za vozila.

Prvega grozda tradicionalno ne odreže več skrbnik Stare trte Stanislav Kocutar, temveč ta čast pripade posebni osebnosti. Letos je bil to Edward Clug, umetniški vodja Baleta SNG Maribor, sicer pa mednarodno priznani koreograf. Kot je v navadi, ga da poskusiti gospodarju Stare trte, županu Mestne občine Maribor in vinski kraljici, torej Saši Arsenoviču in zdaj že nekdanji mariborski vinski kraljici Neži Jarc, ki je mandat opravljala tri leta. Ljubljanski župan Zoran Janković, Arsenovičev gost, je obljubil, da bodo malečniški brači prihodnje leto obrali potomko v Ljubljani.

AFS Študent ohranja folklorne običaje in nastopa na vseh prireditvah okoli Stare trte.

32 kilogramov grozdja je letos dala modra kavčina.

V dobri kondiciji

Žametna črnina oziroma modra kavčina je letos dala 32 kilogramov grozdja, njeni potomki, obrali so ju že v petek, pa 85 kilogramov. Po izračunu skrbnika Kocutarja je dala v vseh letih več kot 21 ton grozdja. Upošteval je povprečje od leta 1987, ko so jo prvič uradno obrali, ter ga uskladil z njeno življenjsko dobo, ki naj bila bila okoli 450 let. »Stara trta je v izjemno dobri kondiciji, za njeno zdravje nam ni treba skrbeti,« pravi Kocutar, ki nikoli ne pozabi poudariti, da so staro damo v dobri kondiciji vrsto let ohranjali mariborski Romi z Lenta, in sicer po drugi svetovni vojni. Tadeja Vodovnik Plevnik s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor je povedala, da je kakovost njenega grozdja odlična, mag. Janez Valdhuber pa je pridelek odpeljal na varno v klet fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na Meranovem.

Nova mariborska vinska kraljica je Maruša Mukenauer, okronala jo je predhodnica Neža Jarc.

Malečniški brači so že 37 let najpomembnejši delavci na 450-letni Guinnessovi rekorderki.

Nova mariborska vinska kraljica prihaja iz ugledne vinarske družine.

Že 13. po vrsti

Maribor pa je s slovesno trgatvijo dobil tudi novo vinsko kraljico, 13. po vrsti je to Maruša Mukenauer, 20-letna Svečinčanka iz prepoznavne vinarske družine, iz katere izhaja tudi nekdanja vinska kraljica Lucija, Marušina starejša sestra. »Tradicija naše družine sega v leto 1903. Torej že četrta generacija. S ponosom bom ambasadorka najstarejše trte, mariborskega vinorodnega okoliša in našega prečudovitega Maribora. Sem glas nove generacije vinogradnikov, ki našo vinsko regijo s svežimi trendi povzdigujemo med najboljše.« Okronala jo je sorodnica Neža Jarc. Zavod za turizem Maribor je z novo vinsko kraljico začel nov branding prepoznavanja vinske kulture, odslej se bodo namreč tudi na družbenih omrežjih posvečali promociji vinskih kraljic. Novi logotip zelo spominja na predhodnico Nežo, ki je visokorasla, v rdeči obleki znanega mariborskega oblikovalca Davida Hojnika, na glavi pa nosi krono, ki je v resnici obrnjen logotip Visit Maribor. Kraljičino telo je silhueta vinske steklenice.