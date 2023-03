Mala plastična kartica bo preteklost: ste slišali, kakšne spremembe želijo pri vozniških?

Evropska komisija predlaga uvedbo enotnega digitalnega vozniškega dovoljenja na ravni EU, ki je del enega od treh zakonodajnih predlogov, namenjenih izboljšanju varnosti prometa.

Komisija poleg tega predlaga okrepljeno sodelovanje med državami članicami pri kaznovanju prometnih prekrškov in odvzemu vozniškega dovoljenja.

Mala plastična kartica bo preteklost

»Z enim od sprejetih predlogov direktive bo mala plastična kartica postala preteklost. Želimo uvesti digitalno vozniško dovoljenje, ki bo veljalo po celotni Evropski uniji.

V ne tako daljni prihodnosti bo vaše vozniško dovoljenje na vašem mobilnem telefonu, pri čemer boste lahko obdržali tudi fizično različico,« je povedala evropska komisarka za promet Adina Valean.

To bo po navedbah virov pri EU voznikom olajšalo uveljavljanje njihovih pravic do vožnje v primeru selitve znotraj EU. Nova zakonodaja bi glede na predlog komisije omogočila tudi opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita v kandidatovem maternem jeziku v drugi članici unije.

FOTO: Leon Vidic/delo

Komisija se obenem zavzema za ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola za mlade voznike. Predlog predvideva, da bi bila v vseh članicah vožnja pod vplivom alkohola prepovedana dve leti po pridobitvi dovoljenja. V Sloveniji tovrstna prepoved za mlade voznike sicer že velja.

Odvzem dovoljenja v primeru hudih prometnih prekrškov, storjenih v drugi državi članici, naj velja v celotni EU

Pravila glede odvzema vozniškega dovoljenja so medtem opredeljena v ločenem predlogu povsem nove direktive. Komisija predlaga, da bi odvzem v primeru hudih prometnih prekrškov, storjenih v drugi državi članici, veljal v celotni EU.

Trenutno namreč na primer Danec, ki mu dovoljenje odvzamejo v Franciji, to v domovini brez težav pridobi nazaj. To velja za vse države članice, pri čemer imajo nekatere sklenjene določene sporazume o sodelovanju, so pojasnili neimenovani uradniki komisije.

V skladu z novo direktivo bi morala država, v kateri je bil storjen prekršek in odvzeto dovoljenje, o tem obvestiti državo izdajateljico. Tako posameznik, ki je storil hud prometni prekršek, ne bi mogel pridobiti dovoljenja in bi odvzem veljal po vsej EU. Država izdajateljica dovoljenja bi sicer lahko odvzem pod določenimi pogoji zavrnila.