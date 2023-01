V četrtek, 26. januarja so v kulturnem domu v Cerknici predstavili monografijo Roberta Kužnika Maksim Gaspari – Iz naroda za narod, ki na 300 straneh opisuje našega slikarja od rojstva 26. januarja 1883 v Selščku pri Cerknici do razvoja mladega talenta v slikarstvu v Kamniku, pozneje študija na akademiji na Dunaju, v Münchnu in dolgoletnega bivanja v Ljubljani vse do smrti v 98. letu starosti, 14. novembra 1980.

Leto 2023 je Občina Cerknica razglasila za Gasparijevo leto.

Prvič je umetnik ovrednoten v obsežnem umetniškem opusu, ki ga je ustvaril. Na več kot 970 barvnih slikah so prikazani umetniška dela in dokumenti, v veliki večini prvič, ki prikazujejo umetnikovo rast v slikarstvu. Od tega je 420 umetniških del prikazanih v poglavju Katalog.

Podrobno je opisana biografija. »Leto 2023 je Občina Cerknica razglasila za Gasparijevo leto,« pravi avtor monografije Robert Kužnik. »Na mojo pobudo. Prav tako na mojo pobudo bo leta 2024 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani največja razstava o Maksimu Gaspariju.«