Makedonski minister v UKC Ljubljana: znano, kakšno je zdravstveno stanje poškodovanih

Stanje poškodovanih v požaru v Severni Makedoniji, ki se zdravita v UKC Ljubljana, je kritično, a stabilno in se postopoma izboljšuje, je danes po pogovorih z zdravniki, ki sodelujejo pri zdravljenju, povedal makedonski zunanji minister Timčo Mucunski. Generalni direktor UKC Marko Jug je obljubil, da bodo v UKC naredili vse, kar je v njihovi moči.

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Skoraj 200 jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je več kot sto na zdravljenju v 14 državah. Štirje poškodovani se zdravijo tudi v slovenskih bolnišnicah - dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.

»Naš narod žaluje za 59 izgubljenimi življenji, a se skupaj z vašo in številnimi drugimi evropskimi državami bori za življenje tistih, ki so bili poškodovani,« je ob obisku UKC Ljubljana za medije še dejal Mucunski.

Zahvalil se je za solidarnost

Povedal je, da se zdravstveni sistem v Severni Makedoniji s tem spopada po svojih najboljših močeh, da pa bi bila slika precej drugačna brez pomoči drugih držav. Ob tem se je zahvalil za solidarnost.

Minister Mucunski je v zadnjih dneh obiskal več držav, kjer se zdravijo poškodovani po tragediji v Kočanih, nekaj pa jih še namerava obiskati. V UKC Ljubljana se je skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel srečal z zdravniki, ki sodelujejo pri zdravljenju poškodovanih iz Severne Makedonije, ne pa tudi s pacienti.

Kot je dejal, je ob srečanjih z zdravniki v tujini, kjer se zdravijo poškodovani, dobil sporočilo, da gre za velik šok za zdravstveni sistem, ki ga je težko obvladati. »A za zdaj nam ga tudi po zaslugi vašega dela uspeva obvladovati,« je poudaril.

»Nobena država se ne more sama spopasti s takšno tragedijo,« je dejal generalni direktor UKC Jug. Izrazil je zadovoljstvo, da lahko UKC Ljubljana pomaga. »Mislim, da je to dokaz, da se lahko Evropa kot celota spopade z veliko različnimi situacijami, nobena država sama pa ne more obvladati česa podobnega,« je dejal.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri prevozu poškodovanih v Slovenijo.