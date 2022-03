Ena je doktorica znanosti, antropologinja in publicistka, sicer pa upokojena profesorica, druga je pesnica, pisateljica in umetnica. Obe imata enako ime in obe sta veliki ljubiteljici mačk. Prva ima doma dve, druga štiri kosmatinke. A prav mačke so vir spora, ki ga bo reševalo sodišče. »Naj piše in bolj neguje svoje mačke, ki so bile, ko sem jih imela priložnost opazovati, v precej bednem stanju. Ena je v tem obdobju tudi umrla,« je izjavila Svetlana Slapšak, s čimer je Svetlano Makarovič tako močno prizadela, da je zoper Slapšakovo vložila zasebno tožbo zaradi žalji...