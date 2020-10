Makarovičeva hoče tono mačje hrane

Mačke in mački niso samo stanovalci človeških bivališč, ampak tudi duš. To dokazuje sodni spor zaradi klevetanja mačk. Tudi teža tožbe med dvema Svetlanama, Makarovičevo in Slapšakovo, je izražena v živalskih merah: prva namreč drugo, ob zahtevanih opravičilu in preklicu trditev, toži za tisoč kilogramov mačje hrane. »Zahtevam, da financira eno tono hrane za brezdomne muce v Sloveniji,« je v pogovoru za Novice povedala Makarovičeva.V njenem življenju so mačke od nekdaj, spremljajo jo že na nekaterih črno-belih podobah iz mladih dni. »Imam samo štiri muce, skrbim pa – kolikor morem – za vse v Sloveniji,« ...