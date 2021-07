Majine ilustracije so hit od Amerike do Kitajske (FOTO)

»Ravnokar pripravljam delo, ki je nekaj časa čakalo, da pride na vrsto,« začnemo pogovor s cenjeno in občudovano akademsko slikarko in ilustratorko Majo Kastelic. V Trebnjem, tam je tudi odraščala, ima svoj atelje, od koder pošilja svoja dela v svet. »Avtorju Žigi X Gombaču sem predlagala, da bi zgodbo, ki jo je napisal za serijo Lahkonočnice, izdal kot slikanico, in je bil takoj za. Pri projektu smo sodelovali slovenski avtorji, tako pisci kot ilustratorji, pravljice pa so brali ljudje iz domov za upokojence,« pojasni Maja. Za zdaj še analogno, uči pa se tudi ilustrira...