Majda mu po 60 letih vrnila pesem: »Na ta trenutek sem čakala vse življenje« (FOTO)

V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani so odprli razstavo Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti. Avtor pesmi Zoboblues, Gorska roža, Vse manj je dobrih gostiln, Uspavanka za Evo in drugih v glavnem mestu končuje turnejo, ki se je začela v Kranju in se nadaljevala v Mariboru, Celju, Novem mestu, Brežicah, Šoštanju, Londonu in Pliberku. Vsa prizorišča je Andrej Šifrer tudi obiskal in celo pokomentiral svojo bogato glasbeno kariero, o kateri priča 50 predmetov. Šifrer bo po razstavi spet vodil v nedeljo, 6. julija, ob 17. uri in 10. avgusta ob 17. uri. Najbolj obiskana razstava Gorenjskeg...