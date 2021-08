Majbert Pharm je nazaj: mož slovenske starlete objavil video iz skladišča (FOTO)

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

Z ministrstva za zdravje so danes sporočili, da so testi za samotestiranje učencev in dijakov v Sloveniji, a jih bodo v lekarnah predvidoma lahko prevzeli od ponedeljka dalje . Po besedah sekretarjav lekarnah še ne razpolagajo z zadostnimi količinami hitrih antigenskih testov, a da jih je v državi dovolj, saj da so jim tako zagotovili dobavitelji testov.Kaže, da je med dobavitelji hitrih antigenskih ponovno podjetje Majbert Pharm, ki je že konec preteklega leta in v začetku letošnjega leta v okviru javnih naročil Sloveniji dobavil hitre teste, ki naj bi bili domnevno sporni in so povzročali številne preglavice zaradi dimnveno izkrivljenih rezultatov.Da je večja pošiljka antigenskih testov spet v Sloveniji, se je na instagramu pohvalil soprog starlete, ki je ob posnetku iz skladišča, v katerem so na paletah zložene številne kartonaste škatle, zapisal: »Testi za šolarje pripravljeni.« Dodal je še ključnik #majberthpharma.Medtem ko Pejčič objavlja posnetke iz Slovenija, pa jih njegova draga iz Monte Carla, kjer uživa v prestižnem hotelu.