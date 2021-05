Majbert Pharm izgubil velik posel, nato so fantje storili tole ...

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo nakupa hitrih testov za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom, ki jo je vložil Majbert Pharm. To podjetje namreč ni bilo izbrano na razpisu, nato so se pritožili ministrstvu za zdravje, ki pa je njihovo pritožbo zavrglo. Temu je pritrdila tudi državna revizijska komisija.



Ministrstvo je objavilo javni razpis za nakup milijon hitrih testov februarja letos, konec marca pa je sporočilo, da so posel oddali Sanolaborju. Ministrstvo je v obrazložitvi navedlo, da se je dopustna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo za oddajo javnega naročila uvrstila na prvo mesto in da dopustnosti ostalih prejetih ponudb ni ugotavljal.







Na razpis se je prijavil tudi Majbert Pharm, ki je na ministrstvo vložil zahtevek za revizijo priporočeno po pošti, a je ministrstvo zahtevek zavrglo, saj je način vložitve zahtevka za revizijo, to je pisno po pošti, v nasprotju s 24. členom zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki kot izključni način vložitve zahtevka za revizijo določa vložitev prek portala eRevizija.



Zaradi tega se je Majbert Pharm obrnil na državno revizijsko komisijo, ki pa ni ugotovila očitanih kršitev ministrstva, ko je to zavrnilo vlagateljev zahtevek za revizijo.







Od začetka leta je namreč obvezna uporaba portala eRevizija, vlaganje mimo tega portala pa je v skladu z zakonom dovoljeno v primeru varovanja posebno občutljivih informacij ali v primeru tehničnih težav portala, ko se informacije in dokumenti vložijo neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.



Ker Majbert Pharm v pritožbi ni izkazal obstoja okoliščin, zaradi katerih bi bila dopustna vložitev zahtevka za revizijo priporočeno po pošti, je državna revizijska komisija pritožbo zavrnila, so sporočili iz komisije.

