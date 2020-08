Maja, Andrej in Vinko novi v cvičkovem dvoru

Najmlajši kralj

Ena skupinska ... FOTO: Anica Janežič, ZDVD

Predsednik ZDVD Miran Jurak, nova cvičkova princesa Maja Vovko, aktualna vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin, dosedanja cvičkova princesa Simona Petretič in Jože Simončič, župan občine Šentjernej, od koder prihajata nova cvičkova princesa in novi ambasador cvička. FOTO: Anica Janežič, ZDVD

Vinski posebnež

velikih zlatih priznanj so podelili, šampion ocenjevanja pa je postala modra frankinja.

»Kot kralj cvička se bom trudil za dobro ime dolenjskega posebneža in upam, da bom s svojim delom tudi sam nekaj prispeval v zgodbo cvičkove zgodovine.

»Kljub razmeram, ki jih kroji koronavirus, smo želeli ohraniti tradicijo Tedna cvička, letos že 48. po vrsti. Tako nam je uspelo izpeljati ocenjevanje vin ter razglasiti rezultate in okronati novega kralja cvička, cvičkovo princeso in ambasadorja cvička. A odpovedati smo morali druge spremljevalne in zabavne prireditve, tudi veličastno povorko, v kateri običajno sodeluje več kot tisoč udeležencev, in zabavno druženje. A kljub temu smo zadovoljni, smo pa morali obisk zaključne prireditve močno omejiti, saj smo zaradi omejevanja okužb z novim koronavirusom povsem sledili smernicam in napotkom Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja,« je vtise strnil, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, zveze, ki združuje več kot 5.000 vinogradnic in vinogradnikov iz 32 vinogradniških društev z območja Dolenjske in Posavja.Tako so se pri lovskem domu v Velikem Gabru v omejenem številu zbrali predstavniki vodstva Zveze, cvičkovega dvora, predstavniki društev, ki so včlanjena v ZDVD, in vabljeni gostje. Zdaj so tudi uradno razglasili letošnjega kralja cvička, krono so nadeli 25-letnemu, mlademu prevzemniku kmetije in članu Društva vinogradnikov Raka. Aktualna, 22. cvičkova princesa je postalaiz Dolenjega Maharovca v šentjernejski občini, cvičkov dvor pa je bogatejši še za novega ambasadorja cvička. To jePridelovalci najbolje ocenjenih vzorcev vin ocenjevanja 48. Tedna cvička so prejeli priznanja. Podeljenih je bilo 19 velikih zlatih priznanj, šampion ocenjevanja pa je postala modra frankinja z oceno 18,50, ki jo je pridelaliz Male Poljane v občini Škocjan. Od krone sta se v petek poslovila 21. cvičkova princesain lanski kralj cvičkaNovi kralj cvička Andrej Grabnar iz hiše Vina Grabnar iz Ardrega pri Raki je najmlajši kralj cvička doslej. Da Grabnarjevi res pridelujejo vina visoke kakovosti, ne pričajo le številna priznanja in dejstvo, da je bil njihov cviček že večkrat med tistimi v ožjem izboru za kralja cvička, lani je prav Grabnarjev cviček na Agri osvojil laskavi naslov šampiona v kategoriji cvičkov. Andrej je pred štirimi leti prevzel dejavnost od očeta, sicer pa je v vinogradništvo in govedorejo, s katero se tudi ukvarjajo, vpeta vsa družina, tudi bratin mamaOče Franc je bil, dokler je grozdje še oddajal, največji kooperant Kmetijske zadruge Krško, zdaj pa so Grabnarjevi največji pridelovalci cvička z grozdjem iz lastne pridelave. Zdaj se z vinogradništvom ukvarja že tretja generacija Grabnarjevih, zato ni čudno, da je Andrej že v osnovni šoli vedel, kaj bo njegov poklic. »Kot letošnji kralj cvička se bom trudil za dobro ime dolenjskega posebneža in upam, da bom s svojim delom tudi sam nekaj prispeval v zgodbo cvičkove zgodovine,« je obljubil Andrej.Jasno poklicno pot ima začrtano tudi nova cvičkova princesa, 21-letnaiz Dolenjega Maharovca, študentka biotehniške fakultete, smer agronomija in hortikultura. Že v otroštvu se je z veseljem lotila del v domačem vinogradu, na kmetiji pri starih starših, veselje in strast do vinske trte pa je najbolj začutila na Kmetiji Karlovček, ki ji pridelava vina predstavlja glavno dejavnost in kjer je spoznala celoten potek od pridelave in predelave grozdja do kletarjenja. Je aktivna članica Društva vinogradnikov Šentjernej.»Cviček je svojevrsten vinski posebnež, je vino, ki je zdravo, ima harmoničnost okusov grozdja belih in rdečih sort, je pitno, sveže, prijetno kiselkastega okusa, gladko, brez izrazite trpkosti,« je dejala Maja in dodala, da bo v letu, ki je pred njo, promovirala tudi preostala vina, dolenjsko pokrajino in njeno kulturo ter kulinariko.Iz iste občine kot Maja prihaja tudi novi ambasador cvička, to je, vinogradnik, ki je s svojo osebnostjo, predanostjo in strokovnostjo veliko prispeval k enotni podobi cvička, kot ga poznamo danes. Bil je eden od očetov cvička, saj je med prvimi zasadil vinograde za pridelavo tega vina. Leta 2000 je gospodarjenje predal sinu, ki uspešno nadaljuje očetovo pot. Danes Vinko pomaga pri obdelovanju 5 hektarjev vinogradov, še vedno je aktiven v šentjernejskem društvu vinogradnikov. Z njegovo pomočjo (ali prav zaradi njega) se Dolenjska lahko ponaša kot dežela cvička.Čeprav je bila prireditev slavnostna, pa zbrani niso mogli mimo vse težjega položaja vinogradniške in vinarske panoge, ki jo je letos močno zaznamovalo vreme, predvsem pozeba in ponekod tudi že toča, koronakriza pa je močno prizadela prodajo vin, tako da se mnogi vinogradniki soočajo z večjimi ostanki zalog. A vsi so se strinjali z optimistično napovedjo, da bodo kos izzivom, s katerimi se srečujejo zaradi epidemije, in da bodo po krizi še močnejši.