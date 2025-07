»Kako se naj 70 let star državljan brani drugače kot z orožjem, če pridejo do njega ... « (VIDEO)

Poslanec SDS Žan Mahnič je dejal, da gre pri njegovem pozivu k včlanitvi v strelska društva, s čimer bi lahko državljani posedovali orožje, za legalno oboroževanje in ne za nošnjo orožja. Z ukinitvijo prekomernega silobrana pa bi po njegovem prepričanju imel vsak pravico, da se ob napadu doma brani z vsemi sredstvi.

Mahnič je ocenil, da je varnostna situacija v Sloveniji iz dneva v dan slabša. Pri tem je spomnil na nedavno izjavo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je dejal, da je varnostne romantike v Sloveniji konec.

Mahnič je izpostavil tudi javnomnenjske ankete, v katerih se državljani vse slabše opredeljujejo do varnosti. »Država pa nič ne naredi, da bi zaščitila ljudi pred kriminalom, ki v Sloveniji raste« je zatrdil.

»Če danes nekdo pride k tebi domov, da te bo oropal, da bo kaj naredil tebi ali tvoji družini, mu lahko samo skuhaš kavo in ponudiš piškote,« je ponazoril.

Meni, da ima vsak v tem primeru pravico, da se brani z vsemi sredstvi. »Kako se naj 70 let star državljan brani drugače kot z orožjem, če pridejo do njega štirje mladi ljudje, ki bi ga radi pretepli na lastnem dvorišču,« je dodal.

V Gibanju Svoboda in Levici Mahničev poziv ostro obsojajo. Po mnenju Svobode so takšni pozivi neodgovorni in povečujejo tveganje za nasilje. V Levici Mahničevo izjavo razumejo kot poziv k legitimizaciji nasilja.

Ostra tudi predsednica države

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ostro obsoja pozive poslanca SDS Žana Mahniča k množičnemu oboroževanju in k spremembam zakonodaje, ki bi omogočale razširjeno uporabo orožja v imenu samoobrambe. »Takšni pozivi so skrajno neodgovorni, nevarni in v popolnem nasprotju z ustavnimi vrednotami Slovenije,« je zapisala na družbenem omrežju X. »Nasilje v kakršnikoli obliki je v skupnosti nesprejemljivo in nikoli ne sme postati legitimno sredstvo za urejanje odnosov v družbi,« je zapisala predsednica. V naši državi si varnosti ne zagotavljamo z orožjem, temveč z vladavino prava, zaupanjem v državne institucije, učinkovitim delovanjem policije in drugih pristojnih institucij ter s socialno povezanostjo skupnosti. Politični govor, ki spodbuja logiko strahu, oboroževanja in legitimacije nasilja, neposredno spodkopava temelje pravne države in ogroža javni red, je prepričana. »Vsekakor pa se bo treba urejanja romskih vprašanj resneje lotiti. Vendar z zakoni, nikakor pa ne z nasiljem in orožjem,« je sklenila.