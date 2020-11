Ga je Mahnič polomil? Želel si je Evropejke, dobil pa ... (FOTO)

Žan Mahnič je prepričan, da je to vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi. FOTO: Twitter, posnetek zaslona

Dan pred mednarodnim dnevom strpnosti je državni sekretar za nacionalno varnost(SDS) delil najmanj rasno nestrpen tvit, kjer so fotografije štirih belopoltih žensk z različno barvo las (med njimi ni črnolasih). »To je vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi,« je zapisal.Od svojega žaljivega tvita ne odstopa in je za Slovenske novice ponovil: »Evropo skupaj sestavlja več narodov, ki predstavljajo raznolikost, na katero smo ponosni. Tisti, ki raznolikost vidijo izključno z uvažanjem ilegalnih migrantov, pa imajo velik problem, ki se mu reče rasizem.«V opozicij so Mahniča zaradi šovinizma pozvali k odstopu. Predsednica SDje zapisala. »Rasizem, seksizem in šovinizem državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Ker ni prvič in da bi bilo zadnjič: pričakujemo odstop.«A za te besede se Mahnič ni zmenil in je udaril nazaj: »Draga Tanja Fajon, ne se jeziti name in ne bodi slabe volje, če te ni na sliki. Obrni se na profil z direktnim sporočilom.«Medtem ko se je Mahnič »hvalil« s tem, kako lepe so Evropejke, pa je na fotografiji štirih deklet tudi Američanka, igralka(rdečelaska). Ta je pred leti javno razkrila, da je biseksualka in je dejavna v LGBT skupnosti (skupina lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih ljudi)V času pandemije je pomen strpnosti še toliko večji, pa je v poslanici ob mednarodnem dnevu strpnosti poudaril predsednik republike. »Če bomo vsi po najboljših močeh izkazovali medsebojno razumevanje, spoštovanje in zaupanje, bomo lažje in hitreje premagali zahrbtni virus,« je Pahor izpostavil celo življenjski pomen strpnosti.