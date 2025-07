Mahnič ne odneha! Po pozivu k oboroževanju Slovencev predlaga, naj najvišjim funkcionarjem ukinejo ...

Poročali smo že, da so v Strelski zvezi Slovenije ostro obsodili zapis poslanca SDS Žana Mahniča, ki je pozval k množičnemu oboroževanju in včlanitvi v strelska društva z namenom pridobitve orožja.

V današnjem odzivu so poudarili, da strelska društva delujejo kot športne organizacije, neutemeljena in nepremišljena izjava pa meče slabo luč na zvezo kot tudi na strelski šport. Mahničev poziv so že pred tem ostro obsodili tudi v koalicijskih strankah in predsednica republike Nataša Pirc Musar, pa tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

A odziv Strelske zveze Slovenije seveda ni bil všeč Janševemu poslancu. Kako si ga mahnič razlaga? »Odziv Strelske zveze Slovenije je pričakovan, saj je njeno vodstvo izpostava bivše LDS, današnjega Gibanja svoboda,« je zapisal.

Najvišjim funkcionarjem bi ukinil varovanje

Je pa Mahnič danes predstavil tudi poslansko pobudo: »Predlagam, da

vlada nemudoma ukine osebno varovanje za predsednico države, predsednika Vlade, predsednico Državnega zbora ter ministre za notranje zadeve, zunanje zadeve in obrambo«.

Če je država res varna in v njej ni potrebe po oboroženi zaščiti, kot to javno govorijo posamezni koalicijski predstavniki in tudi predsednica države, potem ni nobenega utemeljenega razloga, da najvišji funkcionarji države vsakodnevno koristijo spremstvo varnostnikov, ki imajo pri sebi tudi strelno orožje. »Kakšen vtis pa vzbujajo pri ljudeh, ko govorijo, da so proti orožju, sami pa se po Sloveniji sprehajajo z oboroženimi varnostniki?,« tako meni Mahnič.