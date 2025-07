Janša udaril prvi, sledil Mahnič in poslal čestitke in pozdrave »ponosnim podpornikom terorizma«

V državnem zboru je bila na pobudo Gibanja Svobode ustanovljena skupina prijateljstva s Palestino, so sporočili iz največje vladne stranke.

»Po tem ko je pred letom dni državni zbor že priznal Palestino kot suvereno in neodvisno državo, tako pošiljamo še en jasen signal, da si Palestinke in Palestinci zaslužijo živeti v svoji lastni državi in da je to ključen predpogoj za mir in sobivanje na Bližnjem vzhodu,« so ob tem zapisali.

Skupino prijateljstva naj bi vodil vodja poslanske skupine Levica

Skupina prijateljstva s Palestino naj bi se glede na pravilnik konstituirala v roku enega meseca. Po informacijah STA naj bi jo predvidoma vodil vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec. Ta je na omrežju X že pozdravil sklep o ustanovitvi skupine.

»Pred dobrim letom smo priznali Palestino. Od takrat smo želeli ustanoviti skupino prijateljstva v DZ, a je opozicija to preprečevala. Prejšnji teden smo spremenili pravilnik, danes pa končno prišli do ustanovitve in podaljška diplomacije tudi po tej poti,« je zapisal Vatovec.

Matej Tašner Vatovec. FOTO: Leon Vidic/delo

Janšev poslanec vladajočim »čestital«

Ustanovitev omenjene skupine prijateljstva pa ni razveselila Janševega poslanca Žana Mahniča. Tako je pribil: »Skupina prijateljstva s terorističnimi Hamasom. Čestitke, ponosni podporniki terorizma!«

Žan Mahnič FOTO: Jože Suhadolnik

Mahničev šef, predsednik SDS Janez Janša prav tako ni ostal tiho: »Predlagam, da ustanovite še skupino prijateljstva s Slovenijo in prenehate po levičarsko delati škodo lastni domovini,«.