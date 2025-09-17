Mahnič glede Golobove tožbe: »Metoda, kakršne so se posluževali Duce in njegovi fašisti«, Štrancar se zahvaljuje za reklamo

Poslanca SDS Žan Mahnič in Zvone Černač, zoper katera je premier in prvak Svobode Robert Golob napovedal oz. vložil tožbo zaradi žaljivih zapisov na omrežju X, sta v odzivu ocenila, da tožba ne bo uspešna. Golob se je odločil tudi za tožbo podjetnika Aleša Štrancarja, ta pa se mu ob tem zahvaljuje za brezplačno reklamo.

Tožbo zoper Mahniča je Golob vložil zaradi julijskega zapisa na družbenem omrežju X, v katerem je Mahnič Gibanje Svoboda označil za totalitarno stranko s fašističnimi metodami in napovedal, da bo proti Svobodi in »njenemu Ducetu« vložil kazensko ovadbo. Oster Mahničev zapis je sledil takratni odločitvi Gibanja Svoboda, da Mahniča naznani tožilstvu zaradi poziva k včlanitvi v strelska društva, saj da bi na ta način državljani lahko doma legalno posedovali orožje.

»Metoda, kakršne so se posluževali Duce in njegovi fašisti«

V današnjem odzivu na istem družbenem omrežju pa je Mahnič očitke ponovil. Golobu in Svobodi namreč očita utišanje opozicije, kar je »metoda, kakršne so se posluževali Duce in njegovi fašisti«. Ob tem je navedel, da je bilo doslej zaradi političnega delovanja proti njemu vloženih šest ovadb, v vseh primerih pa je zmagal. »Tudi tokrat bo tako,« je prepričan.

Da bo tožba proti njemu neuspešna, ocenjuje tudi podpredsednik SDS Černač. Golob ga bo tožil zaradi prejšnji teden zapisane obtožbe o zlorabi otrok, zbolelih za rakom, za politično propagando ter zaradi vzporednic s Hitlerjem. »Gre samo za preusmerjanje pozornosti od katastrofalnega vladanja,« je ocenil v zapisu na omrežju X.

Štrancar se zahvalil za »zdaleč najbolj učinkovito« in brezplačno reklamo

Podjetnika Štrancarja pa je tožba doletela zaradi avgustovskega zapisa, v katerem je Goloba primerjal z Mussolinijem, ob tem pa spomnil, da so fašista Mussolinija leta 1945 obesili. V torek in danes je Štrancar o tem nanizal več odzivov na družbenem omrežju X, v katerih je med drugim Goloba znova označil za fašista. Hkrati se je zahvalil za reklamo, ki je po njegovih navedbah »zdaleč najbolj učinkovita«, pa tudi brezplačna.