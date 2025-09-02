OZNAČIL JO JE ZA RADIKALNO ISLAMISTKO

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo

Humanitarka se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko.
Fotografija: Faila Pašić in Žan Mahnič. FOTO: Jure Eržen/delo/Zaslonski Posnetek Omrežje X
Odpri galerijo
Faila Pašić in Žan Mahnič. FOTO: Jure Eržen/delo/Zaslonski Posnetek Omrežje X

STA, M. U.
02.09.2025 ob 18:13
02.09.2025 ob 18:19
STA, M. U.
02.09.2025 ob 18:13
02.09.2025 ob 18:19

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah se je končal sodni postopek zasebne tožbe humanitarke Faile Pašić proti poslancu SDS Žanu Mahniču zaradi njegovega žaljivega zapisa na družbenem omrežju leta 2022.

image_alt
Zaradi pisanja o stanovanju Faile Pašić obsojen: je svoboda govora v Sloveniji ogrožena?

Pašićeva je tožbo umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo, je poročal N1.

Stranki sta se sporazumeli

Pašić je tožbo med postopkom umaknila, saj sta se stranki v postopku sporazumeli, postopek pred sodiščem pa je zdaj zaključen. Sodišče sicer izda zavrnilno sodbo v primeru, če se zasebna tožba proti toženi strani umakne, piše N1. Kot je  pojasnil Mahnič, sporazum pomeni, da je »gentlemansko pristal«, da vsak plača svoje stroške v postopku.

image_alt
Mahnič iz SDS o njej kot radikalni islamistki, v ponedeljek se bosta soočila

Faila Pašić. FOTO: Jure Eržen/delo
Faila Pašić. FOTO: Jure Eržen/delo

Humanitarka se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič, tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše, aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko. Stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa je medtem obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

V tožbi je Pašić Mahniču očitala, da je bila zaradi njegovega zapisa »razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena« ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tožba Žan Mahnič sodišče Gibanje Svoboda Faila Pašić

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.