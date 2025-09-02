Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah se je končal sodni postopek zasebne tožbe humanitarke Faile Pašić proti poslancu SDS Žanu Mahniču zaradi njegovega žaljivega zapisa na družbenem omrežju leta 2022.

Pašićeva je tožbo umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo, je poročal N1.

Stranki sta se sporazumeli

Pašić je tožbo med postopkom umaknila, saj sta se stranki v postopku sporazumeli, postopek pred sodiščem pa je zdaj zaključen. Sodišče sicer izda zavrnilno sodbo v primeru, če se zasebna tožba proti toženi strani umakne, piše N1. Kot je pojasnil Mahnič, sporazum pomeni, da je »gentlemansko pristal«, da vsak plača svoje stroške v postopku.

Faila Pašić. FOTO: Jure Eržen/delo

Humanitarka se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič, tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše, aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko. Stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa je medtem obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

V tožbi je Pašić Mahniču očitala, da je bila zaradi njegovega zapisa »razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena« ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu.