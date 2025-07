Mahnič brutalno nad Pirc Musarjevo: »Milijonarki ni mar za vsakodnevne probleme navadnih smrtnikov«

Poročali smo že, da se je predsednica države Nataša Pirc Musar ostro odzvala na pozive poslanca SDS Žana Mahniča k množičnemu oboroževanju in k spremembam zakonodaje, ki bi omogočale razširjeno uporabo orožja v imenu samoobrambe. »Takšni pozivi so skrajno neodgovorni, nevarni in v popolnem nasprotju z ustavnimi vrednotami Slovenije,« je zapisala na družbenem omrežju X.

»Nasilje v kakršnikoli obliki je v skupnosti nesprejemljivo in nikoli ne sme postati legitimno sredstvo za urejanje odnosov v družbi,« je tako zapisala predsednica. V naši državi si varnosti ne zagotavljamo z orožjem, temveč z vladavino prava, zaupanjem v državne institucije, učinkovitim delovanjem policije in drugih pristojnih institucij ter s socialno povezanostjo skupnosti. Politični govor, ki spodbuja logiko strahu, oboroževanja in legitimacije nasilja, neposredno spodkopava temelje pravne države in ogroža javni red, je prepričana. Predsednica poziva vse politične predstavnike, da se vzdržijo uporabe skrajne retorike, ki normalizira nasilje in spodbuja delitve med ljudmi. Demokracija terja pogum za dialog, spoštovanje institucij in odgovornost za izrečene besede - še posebej, ko prihajajo s strani poslancev, je dodala.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik

»Vsekakor pa se bo treba urejanja romskih vprašanj resneje lotiti. Vendar z zakoni, nikakor pa ne z nasiljem in orožjem,« je sklenila.

Mahnič brutalno: »Milijonarki ni mar za vsakodnevne probleme navadnih smrtnikov«

Kmalu je prejela Mahničev odgovor: »Ste že kdaj videli, da bi se s tako dolgim zapisom postavila na stran državljanov, ki so dnevno maltretirani s strani določene skupine posameznikov? Seveda ne, saj milijonarki ni mar za vsakodnevne probleme navadnih smrtnikov. Hkrati pa meni, da se varnost v naši državi zagotavlja z izprijenimi LGBT zastavami,« je bil jasen Janšev poslanec.

Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Notranji minister: Ni vseeno, kdo kaj reče!

Je pa bil kritičen do Mahniča tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki je sporočil: »Najostreje obsojam današnji poziv poslanca Državnega zbora k oboroževanju! Tovrstni pozivi so za predstavnika zakonodajne veje oblasti nedopustni in skušajo v javnosti ustvariti izkrivljeno sliko o dejanskih varnostnih razmerah v državi. Poziv poslanca razumem kot hujskanje, širjenje sovraštva in nasilja, do česar pa moramo imeti kot demokratična družba ničelno toleranco. Pozivam k umirjanju retorike. Prav politiki bi morali biti zgled vsem. Vseskozi se moramo zavzemati za strpno in spoštljivo komunikacijo, saj le tako lahko skupaj gradimo odprto, vključujočo in demokratično Slovenijo, ki temelji na spoštovanju vladavine prava ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ni vseeno, kdo kaj reče!«