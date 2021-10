Magister ima najboljšo portugalko (FOTO)

»Ta nagrada nam pomeni veliko. Je nagrada za ves trud, ki smo ga vložili. Ne nazadnje je portugalko donegovala že moja babica, tradicija gre naprej. Sam pa sem iz portugalke tako diplomiral kot magistriral,« se je v soboto zvečer nekaj pred 21. uro naslova za najboljšo portugalko letnik 2021 razveselil 35-letni Branko Kordič iz vinske kleti Kordič.

Bil je eden od 10, ki so prinesli svoj letošnji pridelek na ocenjevanje, v presojo tako strokovni komisiji kot javnosti, ki se je po letu premora spet zbrala ter se v skladu s priporočili razveselila prvega letošnjega vina. »Sorta je morda bila malce zapostavljena. Na srečo ni izumrla. S trudom smo jo zadržali, danes so tu rezultati,« je vesel prvak Kordič. Premore 2000 trt, nasad pa bi rad še širil.

Najprej na stojnico po kozarec, potem pa na degustacijo.

V strokovni komisiji so bili Andrej Bajuk, Ivanka Badovinac, Uroš Hoznar in Gregor Simonič. Nagrado je Kordič prejel iz rok Jožeta Pečariča iz Vinogradništva in vinarstva Meginc, ki je pridelal najboljšo portugalko leta 2019, lanski dogodek in druženje pa sta bila odpovedana zavoljo slabih epidemioloških razmer. Tokrat na srečo ne. Tjaša Rus, kraljica metliške črnine 2021, pa je delila srečo. Med tistimi, ki so glasovali za naj portugalko, je namreč izžrebala Toneta Pečariča, ki je za nagrado dobil 10 litrov te žlahtne kapljice.

Portugalka je potrgalka

Da se je poleg tudi dobro jedlo, so poskrbele v Društvu kmečkih žena Metlika, ki so spekle 24 belokranjskih pogač. »Pomagale smo, ker je to dan portugalke, ker je to lep praznik! Pogača pa zelo paše poleg. Ko je topla, pa sploh,« nam je povedala Marija Škof, kmetica leta 2021. Da ni zmanjkalo pogače, sta ob Mariji skrbeli Marija Mavretič in Milena Kraševec.

Ime je dobila, ker so menili, da je sorta prišla s Portugalske.



Da so Belokranjci spravili dogodek pod streho in da je portugalka spet dobila pozornost, ki si jo zasluži, je bil vesel in ponosen tudi Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika. »To je pomemben dan, veseli smo, ker je festival Mlada portugalka v Beli krajini uspel. Predstavile so se najboljše mlade portugalke, vse pa so ljubitelji vina lahko tudi okusili in odločili, katera je najboljša,« je poudaril Škof. »To je slovenska avtohtona sorta, največ je pridelamo ravno v Beli v krajini. Ime je dobila, ker so menili, da je sorta prišla s Portugalske. Pa je (p)ostala portugalka. V Beli krajini ji rečemo tudi potrgalka. Zakaj? Ker se trga prva. Ko trgamo preostale sorte, lahko že pijemo vino iz portugalke,« je Škof razkrival posebnosti sorte. »Vino je pitno, všečno, sadno, dobro. Vsa druga potrebujejo več časa, da se zbistrijo, postanejo pitna, portugalka pa za to potrebuje le dober mesec po trgatvi.«

24 belokranjskih pogač so ponudili za to priložnost.

V Beli krajini je pridelajo okoli 20.000 litrov na leto. »K nam prihajajo avtobusi z Gorenjske, Notranjske in Prekmurja, da bi okušali vince, ki se prileže k pečenemu kostanju, pečenicam, krvavicam in tudi rdečemu zelju,« je povedal Matjaž Prus iz Vinske kleti Prus, kjer negujejo 55.000 trt, od tega 3000 portugalke, nekaj je konča tudi v metliški črnini.

Veseli, ker so lahko izpeljali dogodek.

Dosledno upoštevanje pogoja PCT

Na srečo ni izumrla!

Prvak Branko je dvignil pokal. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Kraljica metliške črnine je opravila žreb za 10 litrov portugalke prvaka.