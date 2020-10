Madžarski zunanji minister je častni občan Lendave

Predlog za imenovanje častnega občana je dal župan Lendave Janez Magyar.

Na 14. redni seji lendavskega občinskega sveta so občinski svetniki z veliko večino podprli predlog župana občine Lendava mag., da madžarskemu zunanjemu ministrupodelijo naziv častnega občana. Župan je predlog podal na pobudo skupine občanov, ki so dobili madžarsko državno pomoč in so se mu želeli nekako zahvaliti. Omenjeni program je namreč prav ideja Szijjárta, madžarska vlada pa je v minulih letih namenila milijone evrov tukajšnjemu narodnostno mešanemu območju ter območju celotnega Prekmurja.V obrazložitvi predloga za častnega občana je med drugim zapisano, da mu naziv podeljujejo »za uresničevanje projektov pomoči gospodarskega razvoja, programov razvoja vasi in za številne oblike pomoči na področju izobraževanja, ki so pomembno pripomogle k znatni spodbudi kmetovalcev, podjetnikov, obrtnikov različnih spektrov dejavnosti na celotnem dvojezičnem območju kot tudi v sami občini Lendava. Péter Szijjártó je pokazal izjemno prizadevanje za vzpostavitev skupne gospodarske strategije obeh obmejnih pokrajin ob Muri in Rabi.«Že pred sejo sveta, na zasedanju Komisije za statutarnopravna vprašanja ter občinska priznanja, je bil proti predlogu. Ta pravi, da omenjeno ni zasluga zunanjega ministra, temveč gre za politiko madžarske vlade. Oglasil se je tudi občinski odbor stranke SD, iz katerega so sporočili, da je »predsedstvo na korespondenčni seji sprejelo sklep, da ne soglaša s podelitvijo naziva častnega občana občine Lendava zunanjemu ministru Republike Madžarske g. Pétru Szijjártu. Predlog župana namreč ni dodelan in dovolj argumentiran.«Plaketo občine Lendava bo dobil mag., poveljnik Civilne zaščite občine Lendava, priznanje občine Lendava pa, dolgoletna predana prostovoljka, in mag., vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota. Komisija je še predlagala, da priznanje za najlepše urejeno naselje v občini Lendava prejme vas Hotiza.