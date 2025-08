V Ljubljani naprodaj luksuzna hišica z džakuzijem za samo 80.000 evrov, a na njej ne boste mogli živeti

Pred slabimi tremi leti je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) kupilo dve plavajoči hišici, za obe skupaj je podjetje odštelo okrog 260.000 evrov. Načrt: oddajanje hišic turistom, kar bi hitro povrnilo kupnino. Izvedbo turističnega oddajanja naj bi prevzel Javni zavod Ljubljanski grad.

Z oddajanjem bivališča na vodi bi popestrili ljubljansko turistično ponudbo in zanimanja bi bilo zagotovo veliko, prespati na reki pač ni mogoče povsod. Tovrstni načrti pa so hitro splavali po vodi.

Vsak dan ob polnoči nujna izpraznitev hišice

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so namreč že pred skoraj 20 leti sprejeli odlok o določitvi plovbnega režima, ki v 13. členu prepoveduje zadrževanje na plovilih po 24. uri, torej po polnoči, kazen za nespoštovanje prepovedi pa znaša za pravno osebo 3000 evrov.

Ob polnoči boste morali drugam. Foto: Dejan Javornik

Lastnik hišic bi se torej moral, če bi jih želel oddajati ali v njih živeti, znajti po svoje, oziroma bi morali turisti ali najemniki imeti na razpolago še en prostor, kjer bi preživeli noč.

Na JP LPT, ki obe hišici zdaj prodaja, so sicer razmišljali, da bi predlagali spremembo odloka, vsaj toliko, da prepoved zadrževanja na plovilih ne bi vključevala tudi plavajočih hišic, da pa se je izkazalo, da »za to ni potrebe«. Podrobnosti odločitve niso pojasnili. Ob tem se sicer poraja vprašanje, zakaj ne hišic preseliti na drugo lokacijo, ki je omejujoči odlok ne zajema, morda na obrobje Ljubljane na Savo, a v JP LPT o tem niso razmišljali, oziroma kot so nam odgovorili, možnosti za postavitev na drugih rekah niso preučili.

Za luksuzno hišico z džakuzijem manj kot za miniaturo garsonjero v Ljubljani

Obe hišici se zdaj, kot rečeno, prodajata na javni dražbi, za vsako bo treba odšteti 80.000 evrov in še DDV. Kljub temu, da bo šlo za dražbo, pa bo omenjena cena tudi končna cena, so pojasnili na JP LPT. Oglas je bil na njihovi spletni strani objavljen že 17. julija, ni pa znano, do kdaj bodo sprejemali ponudbe. Tisti, ki bi ju želeli kupiti, se bodo sicer morali znajti po svoje ter poiskati način, kaj z njima početi, da z dejavnostjo ne bo prekršil odloka o določitvi plovbnega režima.

V primeru, da bi bilo v takšni hišici mogoče živeti, bi bil to zagotovo cenovno najbolj ugoden dom v prestolnici. Rabljene nepremičnine enake velikosti (32 kvadratnih metrov bivalnega prostora) se namreč prodajajo za 100.000 in več evrov. Plavajoči hišici pa nista zanimivi le zaradi tega, ker omogočata bivanje na vodi.

Hišici sta postali medijsko slavni leta 2023, ko smo mediji poročali, da so cevi hišk poškodovale nutrije. Zato so jih takrat morali zamenjati s takimi, ki bodo bolj odporne proti glodavcem. Zlobni jeziki so trdili, da so prav te poškodbe sprožile celotno zgodbo z ulovom in odstranitvijo nutrij iz Ljubljanice.

Skupaj za 70 kvadratov površin

Kot je mogoče prebrati na spletni strani JP LPT, kjer je objavljena ponudba, je posebnost hišice tudi »velika zgornja terasa, kjer se nahaja masažni bazen – za popolno udobje in razvajanje«. V njej je poleg dnevnega prostora s sedežno garnituro še spalnica z zakonsko posteljo, otroška soba s pogradom, popolnoma opremljena kuhinja in jedilnica ter kopalnica s tuš kabino. »Hišici sta odlična priložnost za osebno uporabo ali kot del turistične ponudbe – še posebej, če že delujete na področju nastanitvenih kapacitet ob vodi,« še pravijo na JP LPT.

Poleg 32 kvadratnih metrov bivalnega prostora, se hišica ponaša še z 38 kvadrati terase. FOTO: Dejan Javornik

Hišice proizvaja podjetje nekdanjega prvega vohuna Slovenije

Proizvajalec hišic je brežiško podjetje 3maran, ki je bilo edini ponudnik na razpisu. Zanimivost: direktor in lastnik 3marana je Sebastjan Selan, ki ga javnost bolj pozna kot nekdanjega direktorja slovenske varnostno-obveščevalne službe Sova. Hišice so dolžine 11 metrov in širine 4 metre. Hišica ponuja 32 m² notranje bivalne površine ter dodatnih 38 m² prostorne strešne terase, s katere se odpira čudovit razgled za idealno sprostitev ali druženje.

Notranjost plavajoče hišice je luksuzno opremljena. FOTO: Jp Lpt

