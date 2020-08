Luksuz: stanovanje za osem in hiša za deset tisočakov na mesec

FOTO: Nepremičnine.net

Vas zanima, kakšna so stanovanja in hiše, ki jih lastniki oddajajo za več tisočakov na mesec? Mi vemo. Na nepremičninskem portalu nepremičnine.net smo ugotovili, da stanovanj, ki presegajo mesečno najemnino več tisoč evrov, trenutno na trgu ni prav veliko.Vseh skupaj je manj kot deset, a še posebej v oči bodeta dve v prestolnici. Med najdražjimi sta dve stanovanji v Ljubljani v novi soseski Belle vie Tivoli, ki ju skušajo oddati za 7000 oz. 8000 evrov na mesec. Prvo je neopremljeno, drugo pa opremljeno in je tudi na prodaj za 1,79 milijona evrov. Neopremljeno je veliko 220 kvadratnih metrov, opremljeno pa 217 kvadratnih metrov, obe stanovanji pa imata tudi približno 270 kvadratnih metrov terase.In kdo si sploh lahko privošči tak luksuz? V sredinem Delu so pisali, da so v zadnjem času poleg tujcev tudi domači kupci tisti, ki kupujejo tako drage luksuzne nepremičnine. Običajno si jih lahko privoščijo lastniki visokotehnoloških podjetij, gospodarstveniki ali vrhunski športniki, ki so se uveljavili v tujini.Na spletni strani nepremičnine.net je tudi nekaj hiš, ki se oddajajo za več kot 6000 evrov. Po najvišji ceni, skoraj 10.000 evrov na mesec plus 22 odstotkov DDV, pa se oddaja vila v Rožni dolini, ki ima kar 751 kvadratnih metrov in 630 kvadratnih metrov zemljišča. Ima osebno dvigalo, osem parkirnih mest, od tega so kar štiri v garaži.