Lukašenko grozi Evropi

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes zagrozil, da bo prekinil dobavo plina v Evropo, če bo Evropska unija razširila sankcije proti Minsku. Kot je dejal, se bo 'odzval' na vse nove sankcije, ki bi jih unija uvedla proti Belorusiji zaradi migrantske krize na poljsko-beloruski meji.

»Evropo oskrbujemo s toploto, pa kljub temu grozijo, da bodo zaprli mejo. Kaj, če tam zapremo zemeljski plin? Zato bi priporočil, naj poljski voditelji, Litovci in drugi praznoglavi posamezniki premislijo, preden govorijo,« je po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta, ki jo povzema ruska tiskovna agencija Tass, dejal Lukašenko na seji vlade. »Če uvedejo dodatne sankcije /.../, se moramo odzvati,« je dejal Lukašenko in nakazal, da bi Belorusija lahko prekinila tranzit plina iz Rusije v Evropsko unijo prek plinovoda Jamal–Evropa. Gre za najdaljši plinovod na svetu, ki vodi od polotoka Jamal v Sibiriji do Nemčije in je dolg več kot 4.000 kilometrov.

EU zaradi migrantske krize na poljsko-beloruski meji režimu v Minsku grozi z razširitvijo sankcij, o čemer naj bi zunanji ministri povezave razpravljali v ponedeljek. Unija beloruskemu režimu očita, da načrtno vabi migrante v Belorusijo, od koder jih nato usmerjajo zlasti proti Poljski. V tem vidijo odgovor na sankcije, ki jih je unija uvedla proti Minski zaradi nasilnega zatiranja opozicije po spornih predsedniških volitvah avgusta lani. Razširitev sankcij naj bi med drugim zajelo letalske družbe, ki migrante iz Afrike ali Azije z namenom nadaljnje poti v EU vozijo v Belorusijo.