Lukanovič zbolel za hudo obliko covida: To se mi zdi žalostno ...

V UKC Ljubljana so danes začeli cepiti zaposlene s tretjim odmerkom cepiva proti covidu 19. S tretjim odmerkom pa so že cepili tudi prek sto bolnikov. Gre za bolnike po transplantaciji organov in z imunskimi boleznimi, kot so hematološki bolniki. Odziv je zelo dober, pravi koordinator cepljenja v UKC LjubljanaNajprej bodo cepili starejše in tiste, ki delajo na najbolj izpostavljenih delovnih mestih. »Glede na to, da so ekipe okrepljene, danes jih bomo cepili 300, bomo v zelo kratkem času cepili vse, ki si to želijo,« je ocenil Požun. Kronične bolnike po njegovih besedah z možnostjo cepljenja s tretjim odmerkom seznanijo njihovi zdravniki ob pregledih in jih, če to želijo, tudi napotijo na cepljenje. Kot je dejal, so večinoma za cepljenje zainteresirani; gre za najbolj ogrožene bolnike, ki imajo tudi največjo skrb za svoje zdravje.Med danes cepljenimi s tretjim odmerkom je bila tudi zdravnica anesteziologijaiz urgentnega kirurškega bloka, ki je dejala, da ni niti za trenutek podvomila o svoji odločitvi, ampak je bila vesela, da se je imela možnost cepiti še s tretjim odmerkom. »Treba je storiti vse, da ne zbolimo za covidom 19, če pa že, da dobimo lažjo obliko bolezni, ne dolgotrajnega covida,« je poudarila.Kot je pojasnil Požun, sicer do okužb prihaja tudi med zaposlenimi, ki so bili cepljeni. A nihče od njih ni bil hospitaliziran. Po besedah Mrvar Brečkove so zboleli tudi njeni neposredni kolegi, a ni šlo za hujšo obliko bolezni.S tretjim odmerkom cepiva se namerava cepiti tudi nekdanji strokovni direktor ljubljanske ginekološke klinike, ki je sam preživel hudo obliko bolezni in zdravljenje na intenzivni negi. Ocenjuje, da poživitveni odmerek doprinese k stabilnosti imunskega odgovora.»Globoko sem prepričan, da je to edina pravilna pot v borbi proti epidemiji,« je poudaril. Višja precepljenost bi prinesla k manjšemu pritisku na bolnišnice, k manjši obremenitvi intenzivne nege. S tem bi omogočili tistim, ki zdravstveno nego potrebujejo, tudi dostop do storitev,« je dejal. Žalostno se mu zdi, da se zdravstveni problemi v naši družbi zlorabljajo za politične obračune.