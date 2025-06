Luka Pahor udaril po očetu Borutu in ga pozval k popravnemu izpitu

Po tem, ko je nekdanji predsednik republike Borut Pahor v oddaji Intervju na TV Slovenija izjavil, da sam dogajanja v Gazi ne vidi kot genocid, se vrstijo ostri odzivi iz političnih vrst in strokovne javnosti. Kritiki menijo, da je s svojo izjavo relativiziral trpljenje palestinskega prebivalstva in zameglil pomen mednarodnega prava. Zdaj so se oglasili tudi z Inštituta Gajst, ki ga vodi Luka Pahor Pečar, sin nekdanjega predsednika. Institut je sicer soustanovil skupaj s svojo mamo Tatjano Pečar.

»Odločil se je za izpit iz mednarodnega prava, četudi mu ni bilo treba«

V javnem odzivu, ki ga je Inštitut Gajst objavil na družbenih omrežjih, so zapisali, da bi Pahorjeva izjava na izpitu iz mednarodnega prava prejela oceno »nezadostno«. »Borut Pahor bi lahko presojal le o tem, ali bi sam storil enako kot Nataša Pirc Musar (s katere govorom se večinoma strinja), ne glede na to, kaj je njegovo intimno mnenje. Obratno, odločil se je povedati, da dogajanja v Gazi sam ne bi označil kot genocid (ne govorimo o zločinu genocida, temveč procesu) in to malce površno argumentiral,« so zapisali.

Dodali so, da ima nekdanji predsednik pravico do politične ocene, vendar njegova argumentacija ni celostna in relativizira trpljenje. »Naša dolžnost kot inštituta za diplomatsko izobraževanje je izobraževanje javnosti, katere del je zdaj tudi nekdanji predsednik. Vemo, kako gre … tistim, ki si želijo, moramo dati priložnost, da popravijo oceno. Mi pa bomo pri tem z veseljem pomagali,« so še pripisali.

V inštitutu Gajst so zapisali še svojo oceno:

»Če slučajno (še ni jasno, kje stojijo naše ladje): V Gazi poteka genocid. Na zahodnem bregu se vrši apartheid, že dolgo. Na celotnem okupiranem palestinskem ozemlju se vršijo vojna hudodelstvca, že dolgo. Politika izraelske vlade do palestinskega naroda je politika hudodelstev zoper človečnost, že dolgo.

Hamas krši mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic. Sedmi oktober je vojni zločin. Pozivi k izbrisu Izraela so pozivi h genocidu. Antisemitizem je nedopusten. Edina rešitev je rešitev dveh držav.«

O Pahorjevih besedah še: »Politična ocena o poteku ali ne poteku genocida je politična ocena, ki ni enaka oceni pripisljivosti zločina genocida Izraelu (ta je precej kompleksna).

Prepoznavanje elementov genocida v Gazi je že nekaj časa splošno dejstvo (V. Sancin). Komentar tega, ali se politik odloči to izpostaviti ali ne, je ločeno vprašanje, ki sodi v presojo učinka, osebne etike in morale, načelnosti, državniške odgovornosti, pragmatičnosti in tako dalje.

/.../

Problem argumentacije bivšega predsednika je v postavljanju kršitev mednarodnega prava Izraela ob bok kršitvam mednarodnega prava druge strani. Dejstvo, da Hamas protipravno drži talce, ne izključuje protipravnosti dejanj Izraela. Sicer pove, da gre za vojne zločine in zločine proti človečnosti, a vendar tudi pri teh, če tako ocenjuje, mora biti za voljo pripisovanja odgovornosti jasen naklep povzročitve teh zločinov. Obsodba Hamasa je več kot na mestu, izgovarjanje na njihova dejanja pa ne. To bi moral poudariti, pa ni«.

Pahorja so pozvali k popravnemu izpitu: »Četudi ni več politik, njegovo mnenje nosi precejšnjo težo. Je tudi diplomant mednarodnih odnosov. Odločil se je ponovno opravljati izpit iz mednarodnega prava, ni mu bilo treba, a se je tako odločil. /.../ Dopuščamo možnost, da smo narobe razumeli, a če smo se, potem se ima pravico popraviti in dopolniti svojo izjavo. Samo to, da pove, da bo o tem odločalo sodišče, ne spreminja njegovega intimnega mnenja in njegove ocene. Politikom ni treba čakati ocene. /.../

Še vsakomur, ki je padel na izpitu, smo omogočali popraviti oceno, a ne? No, da vidimo. Ta bo težka. Živi in se uči«.

Kritike iz vrst SD: pozivi k izključitvi

Pahorjeva izjava je močno odjeknila tudi v njegovi nekdanji stranki, Socialnih demokratih, kjer je bil predsednik kar 15 let. Kritični so bili vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, podpredsednica DZ Meira Hot in podpredsednik SD Luka Goršek. Slišati je bilo celo pozive k njegovi uradni izključitvi, čeprav je Pahor članstvo v stranki že pred leti zamrznil.

Pahor pojasnjuje: »O genocidu naj odloča sodišče«

Dan po objavi oddaje se je Pahor pojavil tudi v informativni oddaji 24UR Zvečer na POP TV, kjer je dodatno pojasnil svoje stališče. Poudaril je, da mora o genocidu razsoditi mednarodno sodišče in da je v demokratični družbi legitimno, da vsakdo izrazi svoje mnenje: »Dokler sodišče ne odloči, pa je povsem normalno, da lahko v vsaki demokratični družbi vsakdo pove svojo oceno. Verjetno se splača biti pri tako dramatičnih sodbah in obsodbah bolj zadržan.«