Luka Mesec z današnjim dnem postal magister: »Od novega leta sem žrtvoval skoraj vse ...« (FOTO)

Po več kot desetletju od diplome je minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec danes uspešno zagovarjal svojo magistrsko nalogo na Fakulteti za družbene vede (FDV). Naslov? »Širitev Evropske unije na Zahodni Balkan: pogojevanje ali geopolitika?«

Pozornost je pritegnila tudi izbira mentorja: Milan Brglez, sicer državni sekretar na ministrstvu za pravosodje iz kvote SD. Brglez in Mesec sta torej sodelavca v isti vladi, formalno pa je Brglez podrejen Mescu. V akademskih krogih so zato že šepetali, da takšno razmerje morda ne bi bilo povsem neproblematično – in da bi bila odločitev za somentorja lahko smiselna rešitev. A Mesec je nalogo opravil brez somentorja.

»Pred zagovorom so bili občutki zelo dobri – še zlasti zato, ker sem za pripravo tega dela od novega leta žrtvoval skoraj vse vikende. Končni rok za oddajo sem namreč s strani fakultete dobil ravno v času, ko je bilo treba hkrati končati tudi vse reforme na ministrstvu, s pokojninsko na čelu. Kot novopečeni magister se zato počutim predvsem – svobodno,« je Mesec razkril za Slovenske novice.

FOTO: Osebni Arhiv

Pri pisanju naloge je intervjuval več političnih sogovornikov – med drugim tudi predsednika vlade Roberta Goloba in nekatere ministrske kolege. Mesec je sicer diplomiral leta 2012, na FDV pa se je vpisal leta 2007. Zagovor magistrske naloge pomeni zaključek dolge akademske poti, ki jo je uspešno združil z odmevno politično kariero.