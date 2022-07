Prihajajo draginjski dodatki. Tudi za zaposlene? (VIDEO)

Življenje je vse dražje, minister Luka Mesec pa je danes medijem in javnosti pojasnil, da draginjo naslavljajo oziroma jo bodo z več zornih kotov: prek regulacije cen elektrike, delno bodo regulirali cene zemeljskega plina, pripravljajo razširitev blagovnih rezerv prek odkupa pšenice. Napoveduje tudi enkratne draginjske dodatke (tokrat gre za devet milijonov evrov, pomoč pa bo sledila trenutni zakonodaji in bo targetirana). Kot je pojasnil, je okviren koncept potrjen, jutri pa bo na vladi sprejet in takrat bo tudi bolj podrobno predstavljen. Za zdaj je pojasnil, da bodo z njim naslovili ljudi, pod določeno ravnjo dohodka, upokojence, ki živijo pod pragom revščine, in invalide. Ne izključujejo, da bi se pomagalo tudi delovno aktivnim, vendar bodo v prvi vrsti z dodatki naslovili socialno ogrožene in nikakor ne bodo, tako Mesec, kar razmetavali po 150 evrov.

Namesto demografskega urada prihaja stanovanjski direktorat

Mesec je spregovoril tudi o stanovanjski problematiki in dejal, da je potrebna regulacija najemniškega trga, omenil je javni fond stanovanj in zadružništvo, da se prihranki iz slovenskih bank premaknejo z investicijskimi skladi in se vložijo v javno stanovanjsko gradnjo. »Vse že pripravljamo, problem pa je, da zaradi referendumske blokade tega ne moremo prenesti na MDDSZ. Na sektor za stanovanja, ki bo postal direktorat,« pravi minister. Verjame, da bi marsikdo sprejel odločitev za družino in otroke, če bi imel zagotovljeno eksistenco, streho nad glavo: »Mislim, da bo to bolj pomagalo, kakor če gospod Primc obeša jumbo plakate z nosečnicami.«

Kot je znano, je vlada ukinila urad za demografijo, kvote pa bodo prenesli na stanovanjski direktorat. Mesec pojasnjuje: »Ne zaradi zamer, kot je komuniciral Primc, ampak zato, ker ga razumemo kot nepotrebnega.«

Preprečevanje velike podražitve oskrbnin

Dotaknil se je tudi dolgotrajne oskrbe. Pripravlja se novela zakona, ki mora zagotoviti dodatnih 30 dodatnih milijonov evrov, da ne bodo oskrbnine v domovih za starejše občane (DSO) poskočile za 20 odstotkov. Poleg tega morajo domove pripraviti na covid razmere v jeseni. Ravno te dni se bodo sestali z Nijz, del investicij pa bodo usmerili v to, da DSO dobijo ustrezne prezračevalne naprave, da se ne ponovi, kar se je zgodilo v preteklosti, ko je umrlo pet tisoč ljudi, je jasen. Glede podražitev miri direktorje in jim sporoča, da bodo poskrbeli zanje.

Zaposlovanje inšpektorjev

Po aferi Marinblue so sprejeli odločitve o zaposlitvi 20 novih inšpektorjev za delo. Poleg tega pa napoveduje mešane skupine inšpektorjev (s področja dela, davkov in trga), ki bodo tudi s policijo obiskovale tvegana podjetja. Z BiH in Republiko Srbijo so se dogovorili o spremembi bilateralnih sporazumov in tako po novem delavci ne bodo več vezani eno leto na enega delodajalca, ampak ga bodo lahko zamenjali.

Prihajajo novosti tudi na področju evidence delovnega časa. Po pripovedovanju ministra so našli kompromis, in sicer evidenc ne bo več mogoče pisati na roke, ampak striktno elektronsko.

Odprava ugotovljenih neustavnosti

Omenil je tudi družinski zakonik. V petih dneh so pripravili novelo družinskega zakonika, ki ugotovljeno neustavnost odpravlja: »S tem realiziramo tisto, za kar smo si leta 2015 prizadevali na referendumu: od septembra bodo istospolni imeli enake pravice kot raznospolno.«