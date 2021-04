Luka Mesec: Danes je slab dan za slovensko demokracijo

»Danes je slab dan za slovensko demokracijo. Izkazalo se je, da so spremembe ustave o referendumski ureditvi vzele možnost ljudstvu o odločanju o lastni prihodnosti,« je dejal koordinator Levice Luka Mesec in dodal, da je očitno, da so pri nas niso dovoljeni referendumi o tem, kako se bo porabljal javni denar. »Žalosti nas, da je pet ustavnih sodnikov, presojalo tako, da niso presojali vsebine, temveč so svojo odločitev argumentirali, da zaupajo vladi,« je dejal Mesec in dodal, da niso pretehtali, ali je teh 780 milijonov potrebnih bolj v zdravstvu, stanovanjski problematiki ali druge. »Presodili so samo, da je nabava orožja dovolj nujna, da referendum ni nujen,« je dejal Mesec na novinarski konferenci.



»Z odločitvijo se ne strinjamo, jo bomo pa spoštovali. Prizadevali si bomo, da se ta ustavni red spremeni,« je še dejal Mesec in napovedal, da bodo vladi gledali pod prste pri zapravljanju 780 milijonih evrov.



Ustavno sodišče je v postopku za zahtevo ustavnosti odločilo, da zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026 ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je presodila, da sta državni zbor in vlada razumno utemeljila, da so investicije v Slovensko vojsko nujne.

Bratuškova o dodatkih

Na novinarsko konferenci o aktualnem političnem stanju v državi je nastopila tudi predsednica SAB Alenka Bratušek, ki je povedala, da se jim zdijo popolnoma neprimerni dodatki, ki so jih nekateri dobili zaposleni v zdravstvu. Opozorila je tudi na dodatke, ki so jih decembra izplačali na nekaterih ministrstvih. »Več kot očitno so razlike prevelike. Razlog je v tem, da se dodatki izplačujejo v odstotkih, ne pa nominalno, kot je bilo to urejeno v drugih državah,« je dejala. »Tudi primerjava s slovenskim gospodarstvom kažejo, da so bili dodatki v zdravstvu izplačani nesorazmerno.«



