Luč na koncu predora: stanje v domovih se izboljšuje

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je ob današnjem obisku Doma Petra Uzarja Tržič povedal, da se stanje v domovih starostnikov po državi bistveno izboljšuje. Vse boljši je tudi odziv na cepljenje. Ob tem je pohvalil pristop tržiškega doma pri osveščanju o prednostih cepljenja.



V Domu Petra Uzarja Tržič se je cepilo med 30 in 40 odstotki zaposlenih, tako da je tistih, ki so covid 19 preboleli ali pa so bili cepljeni, približno 80 odstotkov. Še večji pa je ta delež pri stanovalcih doma, in sicer približno 90-odstoten. »Mislim, da smo na kar dobrih številkah in da v našem domu ne bo težav glede precepljenosti,« je povedal v. d. direktorja tržiškega doma Urban Bole.

Zanimanje za cepljenje se je povečalo

Medtem ko se tudi po drugih domovih v državi velik delež stanovalcev odloča za cepljenje, pa je situacija pri zaposlenih nekoliko drugačna. Med njimi je namreč več pomislekov o cepljenju. Uršiča je zato zanimalo, kako jim je v Tržiču uspelo doseči tako velik delež, saj gre za recept, ki bi ga lahko uporabili tudi drugod.



»Na začetku je bilo med zaposlenimi nekaj pomislekov o cepljenju, na katere smo hoteli čim bolj strokovno in pošteno odgovoriti,« je povedal Bole. V dom so azto povabili zdravnika s Klinike Golnik, zaposleni in stanovalci pa so imeli možnost iz prve roke od strokovnjaka izvedeti vse o prednostih cepljenja in morebitnih težavah ob cepljenju ali po njem. Število zainteresiranih za cepljenje se je tako povečalo.







Prav osveščanje o cepljenju je ključ do uspeha, je prepričan Uršič. »Ljudje seveda slišijo različne, tudi lažne novice in lahko razumemo njihovo zaskrbljenost. S primernih osveščanjem in informiranjem pa verjamem, da se bo na cepljenje odzvalo še več ljudi,« je dodal. Kot je dodal, že narašča število zaposlenih, ki se odločajo za cepljenje, potem ko so se na primeren način seznanili o njegovih prednostih.



Uršič verjame, da se bo, ko bodo stanovalci in zaposleni v domovih starostnikov precepljeni, stanje res umirilo, bistveno izboljšanje pa je opazno že zdaj. V tržiškem domu so v rdeči coni trenutno štirje stanovalci. Od tega sta dva nova stanovalca, pri katerih so okužbo z novim koronavirsuom odkrili, ko so ju ob sprejemu v dom namestili v sivo cono. Zaradi okužbe sta trenutno odsotna še dva zaposlena.

Daleč od tega, da bi si lahko oddahnili

Uršič je Dom Petra Uzarja Tržič danes obiskal tudi, kjer je omenjeni dom s 1. januarjem od preddvorskega doma prevzel domsko enoto v Naklem. Kot je povedal Bole, pri prenosu, v katerem je tržiški dom prevzel 53 stanovalcev in 25 zaposlenih, ni bilo nobenih večjih težav.



Eden izmed Uršičevih razlogov za obisk tržiškega doma pa je tudi njegov direktor. Tržiški dom namreč kot vršilec dolžnosti vodi eden izmed najmlajših direktorjev v Sloveniji. »Želel sem slišati, kaj kot mlada generacija meni o lanskoletnih aktivnosti in ukrepih obeh ministrstev pri preprečevanju vnosa in širjenja okužb v domovih ter tudi, kako mlad direktor razmišlja o prihodnosti domov za starejše v Sloveniji,« je pojasnil Uršič.



Bole pa je izpostavil, da jim je lani, ko so se zaradi epidemije znašli v povsem novi situaciji, pomoč ministrstev prišla zelo prav. Oddahnili pa si bodo po Boletovem mnenju lahko šele ob zadostni precepljenosti med stanovalci in zaposlenimi.

