Lubadar požira Slovenijo: lani posekanih več kot 2 milijona kubikov drevja

Lani je bilo v naših gozdovih zaradi sanitarnih vzrokov posekanih 2,09 milijona kubičnih metrov drevja, kar predstavlja 45 odstotkov celotnega poseka. »Največ sanitarnega poseka je bilo zaradi naravnih ujm (46 odstotkov) oziroma zaradi vetra (42 odstotkov) in podlubnikov (35 odstotkov),« pravijo na Zavodu za gozdove Slovenije. Zaradi podlubnikov je v letu 2024 nastalo 512 hektarov ogolelih površin, od tega največ, 137 hektarov, v gozdnogospodarskem območju (GGO) Kranj, 88 hektarov na območju GGO Slovenj Gradec, v GGO Novo mesto 80 hektarov in v GGO Kočevje 49 hektarov. Med letoma 2014 in 202...