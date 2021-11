Lovil krapa, ujel soma

Med pridne in marljive ribiče spada Boris Jeneš iz Petišovcev pri Lendavi, član temeljne ribiške enote Petišovci in ribič od mladih nog. Štiri desetletja že svoj prosti čas namenja športnemu ribolovu, saj se v naravi in ob vodi zelo dobro počuti. Z ribiško opremo, vabami in ribiškimi palicami se enkrat na teden odpravi na ribolov, največ se posveča krapom. Tako velikega kapitalca še ni ujel. FOTO: Jože Žerdin Trnek najraje namaka na Bukovniškem jezeru in v gramoznici pri Petišovcih, pot ga velikokrat ponese tudi v Lenti na Madžarsko. Povedal nam je, da se je pred dnevi z ribiško palico o...