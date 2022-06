Pred dnevi je Žiga Knap iz Podkorena iskal svojega psa pasme tamaskan. Desetletni samček po imenu Volkec mu je ušel, a se je lastnik zavedal, da ni daleč in ga bo lahko kmalu pripeljal nazaj domov. Vendar se to ni zgodilo. Še več, svojega psa ne bo nikoli več nahranil, ga peljal na sprehod in se zabaval z njim, saj je lokalni lovec kužka preprosto – ustrelil. Psa prepovedano ustreliti »Točno se ve, da lovci od leta 2004 ne smejo več streljati na psa, četudi je v naravi brez povodca. Kar se je zgodilo mojemu psu, je kaznivo dejanje,« nam je povedal Knap. Ne le kaznivo dejanj...