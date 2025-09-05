Lovci posneli volčjo družino, zgodba o Slavcu vas bo osupnila (VIDEO)

Lovska družina Col zadnje dni spremlja družino volkov. »Končno je jasno, kam sta volkova dan za dnem nosila hrano. Družino volkov smo posneli v revirju Križna Gora nad vasjo Žagolič,« so prejšnji teden zapisali ob posnetku na facebooku.

Ta teden je šla družina zopet na obhod, vmes pa so si mladiči jutro popestrili z igro.

Volk Slavec prehodil več kot 1500 kilometrov

Za posebej vedoželjne pa lovci podali še nekaj zanimivih informacij o volku.

»Alfa samec in alfa samica imata mladiče vsako leto. Ti v tropu ostanejo največ štiri leta, nato pa si začnejo iskati svoj, od drugih volčjih tropov, še ne zaseden teritorij. Pri tem lahko prepotujejo ogromne razdalje.

Raziskovalci projekta Slowolf so odlovili in s telemetrično ovratnico spremljali volka Slavca, ki je bil član tropa Slavnik. Volk je v iskanju svojega teritorija prečkal Alpe, prehodil velik del Avstrije, se napotil proti jugozahodu in v Italiji blizu Verone izoblikoval svoj trop. Raziskovalci ocenjujejo, da je pri iskanju novega teritorija prehodil več kot 1500 km,« so še zapisali v objavi.

Po zadnjih podatkih v Sloveniji živi okoli 120 volkov, in sicer v 12 različnih tropih.