Loto milijoni že na računu, razkrivamo, kam so šli

Čeprav nekateri računajo, da imate več možnosti, da vas zadene strele, kot da vas loterija naredi za milijonarja, se je to pred dobrim tednom zgodilo. Na bencinskem servisu na Bledu vplačan lotolistek je imel označenih čarobnih sedem številk, ki so prinesle pravo bogastvo. Tokrat je bila sedmica vredna 4,26 milijona evrov, po odštetju davka pa se je dobitnik, ki je bil samo eden, razveselil vrtoglavih 3,62 milijona evrov.»Dobitnik je sedmico (od 4,264.461,24 evrov smo mu po odbitku 15-odstotnega davka izplačali 3,624.792,05 evrov) ta teden že prevzel,« so potrdili na Loteriji Slovenije. Ker je bil dobitek vplačan v slovenskem turističnem dragulju, kjer se vsak dan mudi ogromno ljudi iz vse Slovenije, nas je zanimalo, katera občina se je nepričakovana razveselila dobrih 600 tisoč evrov, ki pripadajo občini, kjer ima novopečeni lotomilijonar prebivališče., ki je zadolžena za korporativno komuniciranje, je odvrnila, da nam s tem podatkom zaradi zakona o varstvu osebni podatkov, žal ne morejo postreči: »Loterija namreč objavi le kraj vplačila dobitnega listka, ki je bil v primeru te Sedmice BS Petrol na Bledu.«Ni nam preostalo drugega, kot da tudi mi poskusimo srečo. Na Občino Bled, ki ji že od leta 2006 županuje, smo vprašali, ali je njihova malha po novem kaj težja. Odgovor nam je poslala: »Res je, Občina Bled je prejela na račun okroglo 639.000 evrov zaradi sedmice, ki jo je vplačal občan oziroma občanka.« Lepo vsoto denarja, ki so jo prejeli nepričakovano, bodo porabili za tri velike projekte: »Ti so dokončanje izgradnje Medgeneracijskega centra Bled, južna razbremenilna cesta in kolesarska povezava Bled–Bohinj. Zadnja sta sicer projekta Republike Slovenije, ampak Občina Bled v obeh sodeluje s svojim deležem.«