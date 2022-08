Minister Loredan o stanju v zdravstvu: Preveč lažnih informacij je bilo podanih v javnosti ... (VIDEO)

Na novinarski konferenci so predstavniki ministrstva za zdravje na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom predstavili stanje investicij v slovenskem zdravstvu s poudarkom na UKC Ljubljana. Kot je uvodoma povedal minister, se na ministrstvu začenja nova epizoda s podatkovno znanostjo. Podatki so po dveh mesecih kristalno jasni. »Preveč lažnih informacij je bilo podanih v javnosti, zato danes sledi verodostojna informacija. Tema danes je stanje investicij, da ljudje vedo, koliko denarja je na razpolago, koliko ga je šlo za covid, koliko bi ga lahko porabili, pa ga nismo.«

Od 770 milijonov evrov izdatkov se malo manj kot 50 % vseh sredstev namenja obvladovanju covida, malo manj kot tretjina vseh sredstev pa se namenja za investicije v zdravstvu in izobraževanje. Predstavili so tudi vire financiranj. Projekti, ki se trenutno izvajajo v evropski kohezijski politiki, spadajo v časovnico od 2014 do 2022 s črpanjem do konca leta 2023, je opozorila Mojca Presečnik, vodja službe za izvajanje kohezijske politike z ministrstva za zdravje. Predvidena sredstva za RS med 2021 in 2027 so 3,2 milijarde evrov. Za ministrstvo za zdravje bo namenjenih približno 117 milijonov evrov, približno pol t. i. mehkim vsebinam, pol pa investicijam v zdravstvo.

Kaj bo s sanacijo UKC Ljubljana?

UKC Ljubljana mora do 15. avgusta pripraviti jasen načrt za preselitev stavb, ki je usklajen z vodji. Kapaciteta UKC Ljubljana se ob tem ne sme nič zmanjšati. Načrt je do leta 2025 v celoti prenoviti stavbo UKC Ljubljana. »Videli bomo, kaj bo vodstvo pripravilo. 17. avgusta je seja sveta zavoda, to budno spremljamo. UKC Ljubljana ima na razpolago največ milijonov, naša naloga je, da bdimo nad tem, da sredstva tudi počrpajo. Tako ima vodstvo zdaj dva tedna časa, je poudaril minister, ki pravi, da so sprožili vse alarme, da ne bi na ta projekt padel sum korupcije. »Absolutno ne drži, da smo ustavili kakšno gradnjo v Sloveniji ali zavrnili plačilo. Črpanje sredstev za investicije v zdravstvu je nizko. Ne nameravamo iskati krivcev, naša naloga je, da do okvirnih časovnic počrpamo kar se da največ sredstev. Stanje v slovenskem zdravstvu je slabo, tako da je vsak milijon evrov, ki ni počrpan, škoda za slovenskega bolnika, saj je denar na voljo, in če ga ne znamo počrpati, je naša naloga to spodbuditi.«