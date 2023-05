Lojze Slak in Tone Pavček: rojaka, prijatelja skupaj v muzeju (FOTO)

Med muzeji, ki navdušijo, je zagotovo Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki v Mirni Peči, ob avtocesti Ljubljana–Novo mesto, deluje od oktobra 2018. Vabi staro in mlado. Prvi pridejo obujat spomine na mladost, mlada generacija pa vsak dan z večjim veseljem v roke prime diatonično harmoniko, katere mojster je bil Lojze Slak.

»Tu je bila včasih šola, a je postala premajhna, zato so Mirnopečani dobili novo. Prostori šole, predvsem tisti osrednji del, pa so ostali prazni. Zato so tu umestili muzej, ki je posvečen rojakoma, legendi narodno-zabavne glasbe Lojzetu Slaku in pesniku Tonetu Pavčku,« nam pojasni Ljudmila Bajc, ki vodi muzej, ki obiskovalce sprejema med 10. in 16. uro od torka do nedelje, zaprti so le ob ponedeljkih, goste pa z veseljem sprejmejo tudi ob praznikih.

Soba, kjer je vrsto let vadil Ansambel Lojzeta Slaka. FOTOgrafije: Drago Perko

Da izvedo čim več, je na voljo pet vodnikov. Nad obiskom se v Mirni Peči zdaleč ne pritožujejo. »Obisk preseneča od prvega dne. Veseli smo, ker je tako, hvala bogu. Peto leto teče, pol leta smo bili v času covida tudi zaprti, a kljub temu beležimo 50.000 obiskovalcev v teh dobrih štirih letih in pol od odprtja. To je za mali kraj Mirna Peč lepa številka,« poudari Bajc.

Rekordne štiri ure

»Pred pandemijo so prevladovale skupine upokojencev in različnih slovenskih društev. Po njej pa se je struktura obiskovalcev bistveno zamenjala – danes je vse več mladih, srednje- in osnovnošolcev, tu so tudi vrtčevske skupine. Ogled za skupino praviloma traja eno uro, individualni ogledi so daljši, rekorder pa je bil v muzeju kar štiri ure,« niza sogovornica. Predstavijo občino Mirno Peč, potem si zbrani v dvorani ogledajo krajši film o življenju Lojzeta Slaka, nato pa vodnik predstavi razstavo, ki je bogata in obsežna. Ob fotografskem in faktografskem materialu piko na i postavlja obsežen Slakov opus, ki je na voljo tako v avdio- kot videoobliki.

Vrhunec obiska predvsem za skupine pa predstavlja t. i. Harmonika šov, kjer obiskovalci spoznajo, kako je sestavljena diatonična harmonika. Če je med njimi kak harmonikar, lahko tudi zaigra. Vse skupaj na koncu povabijo na oder v osrednji dvorani muzeja, kjer ob glasbeni spremljavi zapojejo eno od Slakovih viž – največkrat V dolini tihi ali Čebelar. Posnetek pesmi, bolje rečeno njihovega nastopa, jih po koncu petja pričaka na e-naslovu. Tu so peli že skoraj vsi Evropejci, pred časom tudi Mehičani, zadnjič pa je eden od slovenskih podjetnikov v muzej pripeljal Japonce, ki so takisto navdušeni nad Slakom. V zbirki so na ogled njegove harmonike in nekaj inštrumentov članov ansambla, bogat dokumentarni material in tudi kmečka soba, prav ta, kjer je ansambel vrsto let vadil v Guncljah v Ljubljani. Vse te eksponate je Slakova družina dala v najem občini za 30 let.

V Mirni Peči bodo tudi letos nadaljevali tradicionalno vseslovensko Poletno muzejsko noč, po končanih gradbenih delih pa tudi Otroško muzejsko noč, ki se je še posebno veselijo najmlajši, ki v sklopu noči najprej poiščejo zaklad (to so vstopnice za muzej), potem pa tu preživijo cel večer (vključno z rajanjem na t. i. Slakovi veselici) in tudi prespijo.

Veselo razbijanje

»Smo pa veseli, ker imamo v teh dneh v muzeju tudi gradbišče oziroma razbijanje,« še pove Ljudmila Bajc, ko nas popelje v prostor, kjer bo še letos, tja proti koncu koledarskega leta, na ogled stalna razstava, posvečena Tonetu Pavčku. Letos mineva 95 let od njegovega rojstva, zato bi se mu radi poklonili. Projekt je zagnala in ga financira občina Mirna Peč, strokovno podlago pa kot pri stalni zbirki o Lojzetu Slaku daje Dolenjski muzej, ki pripravlja inovativno in zanimivo razstavo. Na njej bodo obiskovalci spoznali pesnikovo življenje in dela (tudi s pomočjo virtualnih očal), izmenjaje, enkrat tista iz Ljubljane, drugič iz Seče, bo na ogled pesnikova soba, na steni se bodo projicirali pesnikovi verzi, mladi in stari bodo brali njegovo literaturo.

Pri muzeju bo vse pozdravil kar tri metre visok slon. Prav tisti, ki ga deček Juri, junak Pavčkove pesmi, sreča v Afriki.

Covid je nekaj naučil tudi muzealce. Zato bo del zbirke tudi na prostem. Pri muzeju bo vse pozdravil kar tri metre visok slon. Prav tisti, ki ga deček Juri, junak Pavčkove pesmi, sreča v Afriki. Juri se je na črno celino odpravil, ker se ni maral umivati. Slon iz Mirne Peči pa bo umeščen na teraso kot igralo za vse otroke. Ob muzeju bodo posadili tudi Pavčkovo in Slakovo trto. Bo pa še vedno ostala razstava tudi v Pavčkovem domu v Šentjuriju, streljaj od Mirne Peči, kjer napovedane skupine življenje Toneta Pavčka spoznavajo že danes. Zdaj bosta rojaka, Lojze in Tone, tudi velika prijatelja, združena in povezana v muzeju. Razlog več za obisk Dolenjske, od koder, tudi po zaslugi muzeja, številni domov odnesejo tudi nekaj domačega – še vedno pa prednjači steklenica cvička, ki ga pridelujejo Mirnopečani.