Peterle spregovoril o značaju Janeza Janše in Milana Kučana

Prvi predsednik vlade, nekdanji minister in evropski poslanec Lojze Peterle je bil gost oddaje Ena na ena na Pop TV. Pojasnil je, da je s facebook pozivom, da gresta Janez Janša in Milan Kučan na dva deci, mislil zelo resno. Prepričan je, da je v Sloveniji dovolj polarizacije.

Na vprašanje, o čem bi se morala Kučan in Janša pogovoriti, je dejal: »Če jemljemo Kučana malce karikirano, kot predstavnika stare linije ali varuha revolucije, Janšo, kljub temu da je bil včasih prepričan komunist, pa kot človeka pomladne, demokratične strani, potem bi se morala v resnem dialogu posvetiti vprašanjem, ki jih 30 let ne moremo rešiti. Rečemo jim ideološka,« je dejal in dodal, da bi se ideoloških vprašanj lahko lotila, »če bi to hotela«.

Kaj je jedro spora med Janšo in Kučanom? »Med njima gre za veliko nasprotjij, alergije. Sicer zgleda idealistično in romantično, da bi šla na dva deci, a bi bilo to dobro za državljane, ker nam polarizacija ne koristi,« je povedal Peterle.

O njunem značaju ni želel podrobneje pojasnjevati in je diplomatsko odgovoril: »Vsekakor sta dosledna v svojem prepričanju, sledita svoji liniji in puščata malo prostora drugi strani«.

Peterle je dejal, da ima tudi kritičen odnos do Janše in da je pri SDS »tudi sam šel čez šibe«, a da v politiki ne sme biti zamer. »Žena zame pravi, da ne vračam hudega s hudim,« je pojasnil in dodal: »O marsičem imam kritičen odnos do Janeza Janša, tudi v času Demosa, ki se je sam razpustil, a če gledam z distanco, se sprašujem, kdo je alternativa.«