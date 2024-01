Lojze Peterle dal košarico Mateju Toninu

Od 6. do 9. junija 2024 bodo potekale volitve v Evropski parlament. Na tokratnih volitvah bomo prvič izvolili devet poslancev. Evropski parlament je namreč septembra 2023 potrdil 15 novih sedežev, eden od teh je bil podeljen tudi Sloveniji. Ker se volitve nezadržno bližajo, so seveda tudi vse glasnejša ugibanja o tem, koga bodo stranke uvrstile na svoje liste.

Medtem ko je večina strank skrivnostnih in za zdaj še ne razkriva veliko o svojih kandidatih, pa so veliko bolj zgovorni v NSi. Na tradicionalnem zimske, posvetu naj bi že določili kandidate, katerih imena so se v minulih dneh že znašla v javnosti. To naj bi bili Ljudmila Novak, poslanci Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Vida Čadonič Špelič, predsednik stranke Matej Tonin, predsednik Kluba županov in svetnikov NSi David Klobasa, predsednica Mlade Slovenije Katja Berk Bevc, občinska svetnica z Raven na Koroškem Mojca Erjavec ter nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle.

A pri Lojzetu Peterletu se je zdaj zataknilo. Ta namreč pravi, da ni bil na klavzuri NSi in da se ni predstavil kot kandidat.

Pošiljali so mu že čestitke

»Nekateri, ki so včeraj gledali Dnevnik ali Odmeve TV SLO ali 24 ur na POP TV, so lahko napačno razumeli, da kandidiram na listi NSi za evropske volitve in mi celo čestitali. Zahvaljujem se za pozornost, vendar moram resnici na ljubo povedati, da nisem bil na klavzuri NSi in se tam nisem predstavil kot kandidat. Res pa je, da me je predsednik NSI Tonin osebno povabil h kandidaturi in se tako izrazil tudi na POP TV,« je zapisal Peterle.

V nadaljevanju je dodal, da odkar je »SLS pred nedavnim prenesla name ime SKD in deluje Zavezništvo SKD, je vodstvu obeh strank in javnosti znano moje prepričanje, da razdeljeni ne bomo nagovarjali volilcev in lahko dober rezultat zagotovimo samo s skupnim nastopom. Zato se trudim, da bi prišlo v pogovoru vodstev najprej do opredelitve strateških in programskih ciljev, nato do dogovora o kriterijih za izbiro in šele potem do imen in kamer. Znano je tudi moje mnenje, da je smiselno liste sestavljati po evropskih kriterijih. Vodilni strankarski ljudje iz nacionalne politike samo izjemoma nastopajo na evropskih listah (taka izjema je bil Berlusconi). Torej pozabite, prosim, račko,« je še zapisal in dodal ključnik z besedo skoraj dogovorjeno.