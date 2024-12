Logar povozil Janšo in zadovoljno zapisal ...

Anžetu Logarju je po sporu s prvakom SDS Janezom Janšo le uspel veliki met - njegova stranka Demokrati je sedaj tudi uradno registrirana.

Janša je Logarju namreč očital krajo imena, saj naj bi ime »Demokrati« škodilo SDS in povzročilo zmedo. Logar, ki je ime razkril 24. oktobra, je istega dne vložil tudi vlogo za registracijo blagovne znamke, SDS pa je vlogo oddal štiri dni kasneje.

Začetke nove stranke spremljajo notranja trenja, saj je Logar nekdanjega poslanca Dejana Kaloha obtožil izsiljevanja za podpredsedniško mesto, kar je ta zavrnil in mu namenil javno pismo, polno obtožb. Nova stranka se sicer predstavlja kot politična alternativa s širšim dosegom, vendar kontroverznost že meče slabo luč na Demokrate.

A Logarju to ni vzelo zagona, na spletu je namreč zadovoljno napisal: »Demokrati. smo zdaj tudi uradno registrirani. Iskreno - ni slabo! Od napovedi samostojne poti do ustanovnega kongresa nove stranke je minil samo poldrugi mesec. Manj kot dva meseca do uradne registracije,« je dodal in objavo pospremil z vabilom k pridružitvi.