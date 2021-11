Logarjeva: Smiselno bi bilo le popolno zaprtje države

Vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar je večerni oddaji 24ur dejala, da zaprtje države nima nobenega smisla, če se del prebivalstva, ki ne verjame v virus in ukrepe, tega ne bi držal. Po njenem mnenju bi bili na ta način kaznovani tisti, ki se ukrepov držijo. Po drugi strani pa bi tisti, ki bi se ukrepov morali držati, v domačem okolju prirejali zabave. Po njenem mnenju bi bilo učinkovito le popolno zaprtje države, takšno, ki je bilo marca lani. »Prišli smo do točke, ko 25 odstotkov ljudi, ki ne verjame v cepivo in ukrepe, državo drži v šahu. Ti se morajo počasi zavedati, da je odgovornost za trenutno situacijo na njihovi strani.«

Vlada bo na današnji seji predvidoma razpravljala tudi o zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida 19. Minister Matej Tonin je sicer pred dnevi povedal, da popolnemu zaprtju nasprotuje, ker slovensko gospodarstvo tega ne bi zdržalo.

Logarjeva je sicer potrdila, da so na torkovem sestanku skupine res razpravljali o možnosti popolnega zaprtja država.»Zaradi pomislekov o učinkovitosti 'lockdowna' smo se odločili predlagati drugačne ukrepe z možnostjo, da se stvari zaostrijo in preidemo v 'lockdown'.«

Neuradno: vlada za strožje ukrepe in širjenje PCT

Po neuradnih informacijah STA je bila vlada v torek na sestanku nenaklonjena zapiranju države. Neuradno naj bi vlada sprejela odločitev za zaostrovanje trenutnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ukrepi naj bi bili med ministrstvi usklajeni do današnje seje vlade, med njimi pa naj bi bilo predvideno tudi širjenje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) na dodatne dejavnosti. Mediji poročajo tudi o možnosti omejitve obratovalnega časa gostinskih lokalov.

Leon Cizelj z IJS je v Odmevih na TV Slovenija glede nadaljnjega razvoja epidemije povedal, da gre lahko krivulja okužb navzgor vsaj še do konca novembra, če se v ravnanju družbe ne bo kaj bistvenega spremenilo. Po njegovih besedah se trenutno vsak teden okuži okoli 50.000 ljudi, virus pa bo pri tej dinamiki novembra terjal 400 do 450 mrtvih.