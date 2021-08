Logarjeva se sklicuje na analizo: prosili smo jo zanjo, dobili pa tole

analizi ocene tveganja

Vlada je s PCT-pogojem v javnosti poskrbela za nove delitve. Tudi s tem, da je selekcionirala, kje ga je treba izpolnjevati in kje ne. Pri ministrstvu za zdravje smo preverili, kako so določili, kje je izpolnjevanje PCT-pogoja potrebno in kje ne. Trenutno namreč velja, da v restavracijo (z izjemo teras) brez izpolnjevanja PCT-pogoja ne smete, medtem ko ga za obisk fitnesa ne potrebujete. Mnoge preseneča, da PCT-pogoj ni potreben niti za vstop v cerkev. Z ministrstva za zdravje so nam takrat poslali odgovor vodje strokovne skupine Mateje Logar, ki je zapisala : »Odločitev je zasnovana na, da pri nekem dogodku/stiku pride do prenosa okužbe. Ob tem smo upoštevali tudi podatke o tem, kje je do okužb do sedaj najpogosteje prihajalo.«Pa smo ministrstvo, ki ga vodi, prosili za analizo, ki jo omenja Logarjeva, in na podlagi katere so sprejeli odločitev. Spet so nam posredovali sporočilo Logarjeve, ki nam je tokrat odgovorila: »Podatki o tem, kje je prišlo najpogosteje do okužb, so dostopni na spletni strani NIJZ.« Povezave, kje najdemo ta podatek, ni pripela. Je pa pripela številne do raznih člankov v angleškem jeziku (vse pripenjamo spodaj v okvirju), čisto vsi med njimi pa se nanašajo le na restavracije. Pa vse drugo?