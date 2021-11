Logarjeva razkrila, kaj je strokovna skupina predlagala vladi

Pozno popoldne se je sestala strokovna skupina Mateje Logar. »Trenutna epidemiološka slika kaže, da se stanje izboljšuje, a je stanje v bolnišnicah še vedno precej težko zaradi vsakodnevnega usklajevanja. Kar se tiče intenzivnih postelj, je stanje kritično. Kakšno sproščanje v bližnji prihodnosti vsaj z naše strani ni predvideno. Poleg tega nova različica, ki je po prvih informacijah bolj kužna, zahteva vse ukrepe, da se situacija še dodatno ne poslabša,« tako je trenutno epidemiološko situacijo komentirala vodja strokovne skupine za Odmeve.

Pravi, da svetovalna skupina ne predvideva dodatnega zaostrovanja in da tudi v prihodnjih tednih predlagajo upoštevanje pogoja PCT, redno testiranje za zaposlene in uporabnike, tudi za testiranje v izobraževalnih programih. »Ukrepe je treba upoštevati, ne glede na naš status.« Pravi še, da bi bilo treba maske uporabljati tudi na božičnih sejmih.

Trenutno pri nas še bilo zabeleženega prvega primera omikrona. Logarjeva je dejala, da je treba vedeti, ko bomo potrdili prvi primer, bo bolnik že kar nekaj časa bolan. Pravi še, da bomo v prihodnjih dneh o tej različici vedeli več. Vlada je sprejela sklep glede omikrona. Vsi, ki so prispeli z ogroženih območij v zadnjih dveh tednih, morajo v karanteno za 10 dni in je ne morejo predčasno zaključiti. Ob koncu je treba opraviti še PCR-test.

Infektolog Janez Tomažič je dejal, da se o tem virusu še ne ve veliko, a meni, da so tisti, ki so covid 19 preboleli, bolje zaščiteni od cepljenih, saj so se srečali s celotnim virusom, a v isti sapi doda, da je cena prebolelosti previsoka in da je cepljenje vseeno boljša odločitev.

Na vprašanje, kakšno bo naše življenje v prihodnosti in ali se bomo cepiti morali vsako leto, pa je odgovoril: »Preden se je pojavila grožnja z novo različico smo si predstavljali, da bo scenarij drugačen, da bomo tisti, ki smo preboleli in bili cepljeni, ob ponovnem srečanju z virusom pridobivali imunost. Nova različica in morebitne nove različice vse postavljajo pod vprašaj, kar pomeni, da so vse napovedi preuranjene,« je še dejal Tomažič.