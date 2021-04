Logarjeva o tem, kdo lahko pričakuje spremembe na semaforju

Zdravstveni minister Janez Poklukar po poročanju TV Slovenija ni ne potrdil ne zanikal, da se šole odpirajo 12. aprila. Počakali naj bi do petka in se odločili glede na epidemiološko sliko.

Svetovalna skupina za covid 19 pri ministrstvu za zdravje bo odločala o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi. Razpravljali naj bi sicer šele zvečer, kaj bodo predlagali vladi, pa bomo bržkone izvedeli šele jutri.V četrtek so stopili v veljavo strogi omejitveni ukrepi, gre za t. i. zaprtje države, ki bo trajalo predvidoma do 12. aprila. Po tem naj bi veljali ukrepi v skladu z vladnim semaforjem, pri čemer je minister za zdravježe v nedeljo napovedal, da bi ga lahko v vmesnem času prevetrili.Glavna tema današnje razprave naj bi bile spremembe na vladnem semaforju oz. načrta sproščanja ukrepov glede na epidemiološke razmere. Kot je za TV Slovenija povedala vodja svetovalne skupine, dr., naj bi se te spremembe nanašale predvsem na področje izobraževanja in odprtje šol, teoretično pa tudi na delovanje gostinskih obratov oz. odprtje zunanjih prostorov lokalov.Še vedno sicer velja, da naj bi se šole odprle v ponedeljek, 12. aprila, kar pa ni povsem v skladu z dosedanjim veljavnim semaforjem, ki odpiranje šol v posameznih regijah dovoljuje v rdečih regijah.Kot je povedala Logarjeva, ponovno odprtje tudi naj ne bi bilo odvisno od predvidenega samotestiranja dijakov in osnovnošolcev. Skladno z okrožnico ministrstva za izobraževanje naj bi v nekaterih osnovnih in srednjih šolah že preverjali interes učencev in dijakov za prostovoljno samotestiranje. To naj bi se predvidoma začelo 15. aprila.