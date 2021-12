Logarjeva o očitkih in luščenju kostanja: Nismo tu, da bi bili všeč ljudem

Infektologinja na ljubljanski infekcijski kliniki in docentka na ljubljanski medicinski fakulteti Mateja Logar se je v času, odkar je postala vodja svetovalne skupine za covid-19, mnogokrat znašla na tnalu javnosti zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Plaz kritik se je nanjo vsul nazadnje, ko je na novinarski konferenci pojasnjevala vladno odločitev, zakaj na božičnih stojnicah ni več dovoljena prodaja hrane in pijače, z izjemo pečenega kostanja. Na očitke je odgovorila v oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV.

Kot je dejala, mnogi še vedno ne razumejo, da trenutna situacija ni normalna in da se moramo vsi potruditi, da pridemo nazaj v normalo, je povedala o odločitvi in odgovorila tudi na potezo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je (za kratek čas) dal znova odpreti stojnice, ker gre za prodajo izdelkov, ki jih sicer prodajajo vse leto. »Koncentracija ljudi na božičnih sejmih je bistveno večja kot sicer, dejstvo je tudi, da se v večini evropskih prestolnic sploh niso odločili za božične sejme oz. jih imajo pod zelo strogimi pogoji. Očitno smo v Ljubljani bolj pogumni oz. nas manj skrbijo posledice,« je dejala.

Voditeljica jo je tudi vprašala, ali pripombo Jankovića, da Ljubljančani znajo jesti kostanj, razume kot osebni napad. »Sem ponosna Celjanka, Celje je knežje mesto, ima kot manjše mesto svoje prednosti, tako kot Ljubljana, ki pa v primerjavi z evropskimi prestolnicami tudi ni velemesto. Kostanj jedo po celi Sloveniji, stojnice so bile povsod odprte od septembra. Stvari, ki delujejo, nismo nikoli imeli namena zapirati,« je odgovorila.

Mateja Logar v oddaji na Planet TV FOTO: Zajem Zaslona/planet Tv

Njeno strokovnost lahko ocenjujejo le kolegi zdravniki

Logarjeva je bila še lani ena izmed treh obrazov stroke, ki mu ljudje najbolj zaupajo. Ko pa je začela voditi svetovalno skupino, si je javnost premislila. »Nikoli si nisem delala utvar, da bom popularna zaradi tega, ker bom vodila vladno svetovalno skupino. Gre za odločitve, ki ljudem niso všeč. Odločitev ne sprejemamo zato, da bi bili všeč ljudem, temveč, da ohranjamo življenja in zdravje. Nikoli ni šlo za to, da bi politika vplivala na delo svetovalne skupine. Stroka svetuje, odločitve so stvar vlade,« je dejala.

O očitkih, ki letijo nanjo, še pravi, da gre za mnenje manjšine. Da ima sicer vsak pravico do svojega mnenja, jo pa zmoti, ko drugi presojajo njeno strokovnost. »Presojajo jo lahko moji kolegi zdravniki, ne moram pa sprejeti tega, da vsak, ki je na facebooku presoja moje strokovne odločitve.«

Ali ne bi te vloge opravljal kdo drug?

Mateja Logar z infekcijske klinike UKC Ljubljana z majico, ki pove veliko. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Logarjeva je svojčas pred kamero pogosto nastopala z majicami s pomenljivimi napisi, denimo, "Nimam zdravila za neumnost" ali pa "Sem mama in zdravnica, nič me ne more presenetiti". Je tudi zagrizena športnica in mama dvema otrokoma. Ob začetku epidemije je bila družina veliko ločena. O tem, kako hči in sin gledata na njeno vlogo je povedala, da je družina že od prej vajena dežurstev in njenih odsotnosti. »Sin, ki je bolj nagnjen k pravičnosti, se sprašuje, ali res ni nikogar drugega, ki bi to počel. Sicer pa razumeta, da je to potrebno in nimata občutka, da bi bila izpostavljena bolj kot kdorkoli drug.«

Priznava pa, da se sama zjutraj velikokrat zbudi in si reče, da bi bilo nemara res bolje, če bi njeno vlogo opravljal kdo drug. »Toda, ko nekaj začneš, je prav, da stvar spelješ do konca. Trenutno je situacija takšna, da sporočilna vrednost tega, da bi rekla, da mi to ni več všeč, ne bi bila prava.«