Logar povedal svoje mnenje Janši, a nato se je pri Žnidaršičevi malo zapletel

V sinočnjem soočenju predsedniških kandidatov na TV Slovenija je voditeljica Erika Žnidaršič Anžetu Logarju (poslanec SDS) zastavila vprašanje o davčnih dolžnikih. Zanimalo jo je, ali se je v bivši Janševi vladi strinjal, da je bil mariborski podjetnik in davčni svetovalec Rok Snežič eden od ključnih svetovalcev takratnega premierja.

Logar je dejal, da ne ve, ali je bil Snežič res ključen svetovalec, ali je sploh bil davčni svetovalec ter da ga sam nikoli ni videl, ali se z njim pogovarjal. Dejal je, da sam s takšno osebo kot je Snežič ne bi mogel sodelovati in tudi ne razume, če bi kdo z njo sodeloval. Na vprašanje voditeljice, ali je glede tega (Snežiča) kaj ukrepal v stranki, je dejal: »Glede Snežiča sem rekel, da mi ni všeč sodelovanje z njim«. Na vprašanje, kako so se v stranki odzvali na njegovo mnenje, je stopil korak nazaj in dejal, da sam ne ve, ali je bil Snežič res svetovalec«, a dodal, da se je marsikdo iz stranke z njim strinjal.

Kot je znano, sta se Rok Snežič in Janša spoznala v zaporu na Dobu leta 2014, tam pa naj bi postala prijatelja. Snežič velja za doktorja davčnih utaj. Bil naj bi vodja slamnatih oseb, številnih državljanov BiH, ki so v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem odpirali bančne račune, kamor so prejemali fiktivna nakazila slovenskih družb, nato pa so denar dvigovali v gotovini, so ugotavljali v NPU. Pri pranju denarja naj bi mu pomagala tudi bosanska državljanka Dijana Đuđić, znana iz afere glede posojila 450.000 evrov stranki SDS.

Janša nikoli ni potrdil, da bi bil Snežič njegov davčni svetovalec, a je Snežič njun odnos leta 2020 opisal za medijski portal capital.ba, o čemer je iz dela zvočne izjave pisala Mladina: »Sem dober prijatelj in svetovalec našega premiera Janeza Janše. Če ste dobro prebrali članke, lahko vidite, da sem njegov prijatelj in njegov svetovalec. Tako, da je težko, da me vlada ne bi imela rada, če sem njegov prijatelj. Če berete članke, lahko vidite ... Rok Snežič in Janez Janša – vtipkajte, pa boste videli.«

V soočenju na TV Slovenija so tudi predstavili hobotnico podjetij moža Nataše Pirc Musar Aleša Musarja, ki posluje v davčnih oazah. Pirc Musarjeva se je zagovarjala, da njen soprog plačuje vse davke v Sloveniji.