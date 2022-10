Volilna kampanja pred nedeljskim prvim krogom volitev predsednika republike se končuje. Zadnja anketa RTVS tako razkriva, kdo od kandidatov bi se prebil v drugi krog, če bi bile volitve danes.

Kandidati imajo za nagovarjanje volivcev čas še do petka do polnoči, ko se bo iztekla uradna volilna kampanja in bo nastopil volilni molk.

Še nazadnjem soočenju pa so se tako na POP TV zbrali štirje štiri kandidate, ki jim najbolj kaže zadnja javnomnenjska raziskava Mediane.

Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in Vladimir Prebilič.

Tako po anketi Dela in POP TV v prvem krogu predsedniških volitev najbolje kaže Logarju, sledita Pirc Musarjeva in Brglez.

Logar ni del temnih sil, Pirc Musarjeva Kučanu ne bo dolžna

Nekdanji predsednik Milan Kučan je ob koncu predvolilne kampanje podprl Pirc Musarjevo. Sama pravi, da zato ne bo njegov dolžnica, če bo zmagala: »Nikomur nisem nič dolžna, nimam strankarskega nahrbtnika!«, je zatrdila.

Ob pa je Brglez vseeno dodal očitek, da je odvisna od podpore elit, Prebilič pa je dejal, da njegovo kandidaturo podpirajo preprosti ljudje. Je pa Pirc Musarjeva zavrnila očitke glede tranzicijskega kapitala in dodala, da je postavila na noge informacijskega pooblaščenca in na to tranzicijo je zelo ponosna.

Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in Vladimir Prebilič. FOTO: Voyo

Logar pa je pojasnil, da ni del temnih sil in da predsednika SDS Janeza Janše ni priosil za podpore niti mu je Janša ni ponudil in opitmistično zre v nedeljo. Prebilič je na vse to dejal, da gre za dva ideološka bloka, ki med sabo zelo težko sodelujeta, kar se je pokazalo med soočenji. Dodal je, da sam je bil edini, ki je šel na vsa soočenja.

Janša dober politik ali ne? Kaj pa Golob?

Logar je dejal, da ocenjuje, da je Janša učinkovit in dober politik. Glede predsednika vlade Roberta Goloba pa je dejal, da spoštuje institucije in z njim bo lahko sodeloval.

Prebilič pa je menil, da je dober za sebe in manj za Slovenijo. Brglez pa meni, da prvak SDS ni dober in da je škodljiv za državo, glede Goloba pa je vesel, da ima njegovo podporo.

Pirc Musarjeva pa pravi, da pri Janši pogreša, da bil bil državnik ne le politik.

O plačevanju davkov

Dotaknili so se tudi informacij o tem, da je imel mož Pirc Musarjeve podjetja v davčnih oazah, kar pomeni, da ni plačeval toliko davka, kot če bi imel sedež teh podjetij v Sloveniji.

Brglez to vidi kot izogibanje plačilu davkov, Pirc Musarjeva pa je ponovno zatrdila, da njen mož ne plačuje davkov v tujini. Logar je pojasnil, da sam nima podjetij v davčnih oazah in dodal, da ni nikoli ničesar kršil in bo tako ravnal tudi v prihodnje.