Logar daleč pred vsemi, Pirc Musarjeva izgublja glasove

Rezultati ankete agencije Ninamedia, ki jo je za časopisa Dnevnik in Večer izvedla pretekli teden po telefonu kažejo, da bi največ glasov v prvem krogu predsedniških volitev zbral Anže Logar.

V prvem krogu predsedniških volitev bi največ glasov, 31,7 odstotka prejel Logar. Sledi mu Nataša Pirc Musar z 19,8 odstotka glasov (v prvi meritvi 23,6 odstotka), tik za njo pa je Milan Brglez, ki bi ga podprlo 18,6 (v prvi meritvi 18,9 odstotka) vprašanih. Na četrto mesto bi se uvrstil Janez Cigler Kralj s 3,6-odstotno podporo, sledi mu Sabina Senčar s 3,3-odstotno podporo, Vladimir Prebilič bi dobil 3,1 odstotka podpore, najmanj glasov volivcev pa bi prejel Miha Kordiš, in sicer 2,2 odstotka.

Kaj pa drugi krog?

Ninamedia je anketirance prav tako pozvala, naj se izrečejo, koga bi volili, če bi imeli na izbiro Logarja in Pirc Musar, Brgleza in Logarja ter Pirc Musar in Brgleza. Logar bi zbral več glasov od obeh najbližjih izzivalcev: v paru s Pirc Musar bi zbral dobrih 49 odstotkov, ona pa dobrih 45, v paru z Brglezom pa bi zbral dobrih 50 odstotkov, medtem ko bi jih Brglez 40,5. V paru Pirc Musar – Brglez bi za odvetnico glasovalo 37,9 odstotka anketirancev, za Brgleza pa 36,1.

Vključenih sedem uradnih predsedniških kandidatov

Gre za drugo anketo Ninamedie za Dnevnik, v katero je vključenih sedem uradnih predsedniških kandidatov. Raziskavo je Ninamedia izvedla med 10. in 13. oktobrom, anketirali so tisoč ljudi.